Margus Mikomägi koondas kaante vahele Eesti teatri suured näitlejannad

Raamatu "Kaksteist armastavat naist" kaante vahel on Ita Ever, Klaudia Tiitsmaa, Mari Tarand, Anu Lamp, Ülle Ulla, Ülle Kaljuste, Mari Lill, Maarika Vaarik, Julia Aug, Rea Lest, Kersti Kreismann ja Elina Reinold oma avameelsete mõtete ja tunnetega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui ma oleks teadnud, et sellest raamat tuleb ja see jääb järgi, siis ma oleks võib-olla mõelnud ja rääkinud targemat juttu," ütles Mari Lill ja meenutas, et mõne aasta tagune intervjuu-kohtumine Margus Mikomäega oli nagu kokkusaamine vana hea tuttavaga. "Tema küsis ausalt ja vaatas mulle silma, mina rääkisin, nagu ma mõtlen."

Ita Ever on Mikomägile selle raamatu eest väga tänulik. "On väga südamlik ja meeldiv tunne olla nendega näitlejannadega kõrvuti," tõdes Ever ja kinnitas, et see on hingeminev meenutus.

Raamatu autor Margus Mikomägi ütles, et need kaksteist teatrit armastavat naist on ühtede kaante vahel seetõttu, et nendeta polegi võimalik Eesti teatrist rääkida. "Need naised on natuke suuremad kui see kaduv kunst.," sõnas ta ja lisas, et ta soovis nende naiste mõtted jäädvustada. "Ma tahtsin ületada natukene seda ajakirjandusliku vormi ühepäevalisust, ja raamat seda teeb."