Priit Pedajas toob Draamateatri lavale Soome enesetsensuurikomöödia

Väikeses Soome teadusfirmas, mis püüab äri ajada Venemaaga, pannakse proovile nii teadlaste omavaheline sõprus kui ka Soome välispoliitika. Näidendi esmalavastus oli Soome Rahvusteatris aasta tagasi. Draamateatris lavastas selle enesetsensuurikomöödia Priit Pedajas, kes ütleb, et ehkki tegemis ei ole laus-komöödiaga, on Jokela tekst terane ja vaimukas.

Lavastaja Priit Pedajas tõdes "Aktuaalses kaameras", et "SUMU'ga" vaatavad nad Soome poole mõnusa muigega. "Jokela tekst on vaimukas ja vaadates Soome teatri poole, mis mängib valdavas enamuses oma dramaturgiat, siis on see tegelikult eeskuju, mille poole meilgi tasub püüelda."

Autor Juha Jokela nentis, et komöödialikkus on pisut nagu läbi hirmu naermine. "Need asjad on veidi liiga aktuaalsed selleks, et nende üle naerda, vabaneda ja vabalt rääkida," sõnas ta ja tõi välja Stanley Kubricku "Dr. Strangelove'i" ja Charlie Chaplini "Diktaatori". "Just praegu juhtuvad samasugused asjad, mis on samavõrd hirmutavad kui naerutavad."

Priit Pedajase lavastatud "SUMU" esietendub 1. detsembril Draamateatri suures saalis.