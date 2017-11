Endla teater saab uuenenud saali

Seitse kuud kestnud remondi tulemusena sai uuendatud kogu suure saali lavatehnika – pöördlava, stanged, valgussillad ja orkestriava koos tõstukitega. Täies mahus vahetati välja lavaseadmeid teenindav elektrisüsteem. Lisaks uuendati saali - vahetati välja toolid nii parteris kui rõdul ning rekonstrueeriti rõdupiire selliselt, et nähtavus lavale oleks rõdu igast reast ja igalt kohalt võrdselt suurepärane.

"Selle remondiga jõuab teater samuti tehnoloogilisse kaasaega. Kuigi ka inimkätega on võimalik kõik tööd ära teha, siis teeb tehnoloogia kogu tehnilise töö lihtsamaks, aga samas täpsemaks," selgitas teatri direktor Roland Leesment. "Uudne tehnoloogia avab meile uusi võimalusi teha ka tehnoloogiliselt keerulisemaid lavastusi, sest kogu tehnika juhtimine käib ühtse juhtimissüsteemi kaudu", lisas Leesment. "Publiku jaoks on oluline ka värskendatud saal koos uute toolidega. Toolid ise on pisut laiemad kui varem ning lisaks on ka reavahed veidi avaramad kui enne," mainis direktor.

Suure saali remondiks kulus 3,6 miljonit eurot ning raha selleks eraldas Kultuuriministeerium.

Saal avatakse piduliku vastuvõtuga, millele järgneb Andrus Kivirähki kirjutatud “Kaarnakivi perenaise“ esietendus. Lavastus tuuakse välja koostöös Kuressaare Linnateatriga ning see on osa teatrite ühisprojektist "Sajandi lugu", mis on kingitus Eesti Vabariigi sajandaks juubeliks.