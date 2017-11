Tänapäev kuulutas välja romaanivõistluse

Esimene Tänapäeva korraldatud konkurss toimus 2008. aastal ning senistele konkurssidele esitatud umbes 300 käsikirjast on raamatuna ilmunud üle neljakümne. Konkursi varasemate võitjate hulka kuuluvad näiteks Avo Kull, Kaur Riismaa ning viimati Madli Lippur, kelle debüütromaan "June/Julien" pälvis äsja Betti Alveri preemia.

Osalemistingimused on alljärgnevad:

- Võistlustöid oodatakse 1. septembrini 2018. a.

- Romaan peab olema kirjutatud eesti keeles.

- Romaani pikkus on minimaalselt 6 autoripoognat (240 000 tähemärki koos vahedega ehk 133 masinakirjalehekülge).

- Kõik käsikirjad võistlevad ühisel alusel, s.t. teemade kaupa käsikirju ei klassifitseerita. (Küll on aga võimalikud eripreemiad.)

- Iga võistlusele toodud käsikirja (paberil, 2 eksemplaris) juures peab olema märgusõna ja kinnine ümbrik koos autori nime ja kontaktandmetega. Ümbrikule tuleb kirjutada vabalt valitud märgusõna.

Käsikirjad on soovitatav esitada ühele poole trükitult. Kui on trükitud kahele poole, peaksid käsikirjad olema köidetud ja leheküljed nummerdatud, aga soovitame vältida nn diplomitöö-tüüpi köidet. Kirjastus ei trüki ise välja elektrooniliselt esitatud käsikirju.

- Arvesse lähevad vaid õigeks tähtajaks laekunud käsikirjad.

- Käsikirju ei tagastata ega retsenseerita.



Žürii on 4–7 liikmeline, selle koostab võistluse korraldaja. Žürii tuleb kokku 2018. aasta sügisel. Võitjad kuulutatakse välja 2018. aasta lõpus või 2019 alguses.

Auhindamine toimub järgnevatel alustel:

Žürii annab välja kolm põhiauhinda ja võib osa töid ära märkida avaldamissooviga. Planeeritud auhinnafond on 9000 eurot.

Žüriil on õigus auhindu vajaduse korral ja korraldajate nõusolekul ümber jagada.

Võitnud tööde kirjastamisõigus kuulub kirjastusele Tänapäev.

Kirjatööd palutakse saata või tuua:

Kirjastus Tänapäev

Pärnu mnt. 20

Tallinn 10141