Ruja film jõuab kinodesse

Ruja liikmed Rein Rannap ja Jaanus Nõgisto on filmi nimetanud geniaalseks ning üheks paremaks muusikadokumentaaliks läbi ajaloo. "See on mõttestatud dokkfilm kirglikest bändimeestest," iseloomustas Nõgisto ETV saates Ringvaade.

Tänavu Eesti Vabariigi taasiseseisvumise päeval taasühines Tallinna Lauluväljakul Eesti legendaarseim rokkansambel Ruja. Koos erinevate solistide ja suurte taustajõududega toodi publiku ette läbilõige ansambli loomingust. Laulukaare alune täitus Ruja austajatega, kes said tol õhtul unustamatu elamuse osaliseks.

Muusikadokumetaal „Eesti muld ja Eesti Ruja“ toob ekraanidele selle erakordse sündmuse ning viib publiku nii lava peale kui lava taha, näidates ka artistide vahetuid emotsioone enne ja pärast esinemist, mis tavaliselt publiku eest varjatuks jääb.

Toimetaja Kaidi Kleini sõnul võeti möödunud reedel esilinastunud film vaatajate poolt väga hästi vastu. “Nii palju positiivset vastukaja ei osanud me režissöör Tarvo Mölderiga tõesti oodata. Kõige olulisem tunnustus on meile aga see, et film meeldis Ruja liikmetele. Nemad on selle dokumentaali kangelased ja just nemad on teinud nauditavaks nii protsessi kui tulemuse,” sõnas Klein. “Oleme tänulikud Rein Rannapile, Jaanus Nõgistole, Tiit Haagmale, Jaan Karpile ja Andres Põldroole, et nad olid meie kaamera ees siirad ja avatud.”

Kontserdile eelnes prooviperiood, mis suures osas filmilindile jäädvustati. Rein Rannapi ja Jaanus Nõgisto vahelisest keerulisest suhtest on loodud omamoodi müüt, esmakordselt on võimalik kahe mehe kirglikku tööprotsessi ka kõrvalt vaadata. Värvikate karakteritena pakkusid nad dokumentaali tegijatele palju tänuväärset materjali ja pikantseid hetki.

Proovide ja kontserdipäeva melu vahele on pikitud Ruja liikmete ja kontserdil esinenud solistide intervjuud ning loomulikult meenutatakse filmis ka Ruja legendaarset solisti Urmas Alenderit.

Muusikadokumentaali „Eesti muld ja Eesti Ruja“ on tootnud Sterotek Film, režissöör Tarvo Mölder, toimetaja Kaidi Klein, tegevprodutsent Aleksander Ots, produtsent Eero Nõgene.

“Eesti muld ja Eesti Ruja” muusikadokumentaali saab näha Coca-Cola Plazas Tallinnas, Centrum kinos Viljandis ja Tartus kinos Ekraan laupäeval 2. detsembril, esmaspäeval, 4. detsembril ja kolmapäeval, 6. detsembril. Film kestab kaks tundi.