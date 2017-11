Suhkrunäitus õpetab tervislikumalt elama

Eesti Tervishoiu Muuseumis avatakse täna uus näitus "Elada või mitte? Suhkrus on küsimus". Näituse eesmärk on varustada inimesed keerulises suhkrumaailmas teadmistega, mis aitavad tarbijail tarku valikuid teha.

"Näituse päevakangelane, suhkur, kütab kirgi, paneb endast rääkima, osad ennast armastama, osad vihkama. On ka neid, kes arvavad, et saavad ilma temata hakkama, aga ükskõik, kuhu sa ka ei lähe – tema on juba seal. Ta on meie kehas, meid ümbritsevas looduses, kõikjal poeriiulitel ja kodus kapis," tutvustab tervishoiu muuseum väljapaneku mõtet.

Selle näituse eesmärgiks on tutvustada põhjalikult järgnevaid teemasid:

Mis ained on suhkrud ja milline on nende koht süsivesikute mitmekesises maailmas?

Kas ja milleks ning milliseid suhkruid meie organism vajab?

Millisel kujul esineb lisatud suhkur?

Kas saab ka suhkruta ja kui palju on liiga palju?

Näituse juurde on loodud ka temaatiline loengusari "Suhkruakadeemia" ja muuseumitunnid.

Eesti Tervishoiu Muuseum asutati 1922. aastal eesmärgiga tõsta rahvatervise teadlikkuse taset ning seda suunda jätkame siiani. Püsinäitus "Avameelselt Sinu kehast" valmis aastal 2015 ning on oma sisukuse ning interaktiivsusega parimad näituseid Eestis. Muuseumi eelmine ajutine näitus "Loomulik surm" sai möödunud aastal Eesti parima ajutise näituse auhinna.

Külastajale on näitus avatud perioodil 1. 12.2017 kuni 31. 10.2018.