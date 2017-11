Kulka juht aktsiisilaekumiste pärast ei muretse

Intervjuus ERR-ile ütles Saks, et esimesed kolm kvartalit on kultuurkapitali eelarvesse laekunud summad aktsiisidelt prognoosiga kooskõlas.

"Oleme teinud eelarveprognoosid lähtuvalt rahandusministeeriumi prognoosidest ka järgmisteks aastateks ja näiteks 2018. aastaks on rahandusministeeriumi suvise prognoosi kohaselt meile alkoholi- ja tubakaaktsiisi tõusu ette näha ligi 20 protsenti," rääkis Saks.

"Meie ei tee oma väljamakseid projektidele ja toetuste saajatele mitte prognooside järgi, vaid reaalsete laekumiste järgi. Seega hädas me ei tohiks olla," lisas ta.

Saks ütles, et kultuurkapital töötab selle nimel, et kaasata eraraha, mis on tänavu mitmel puhul õnneks läinud. Ta tõi positiivse näitena Traducta ja Avatud Eesti Raamatu programmi.

Sel aastal sai kultuurkapital ka märkimisväärse eraisiku annetuse summas 150 000 eurot, et tõlkida eesti väärtkirjandust Põhjamaade keeltesse.

Järgmise aasta suurima väljakutsena tõi Saks välja kultuurkapitali senise tegevuse mõju uurimuse.

"Oleme küll väga võimsalt kultuuri ja sporti rahastanud, aga teadlased pole uurinud, mis mõju sel on olnud. Tahame teada, kas kuskil on lõtkud, mis vajaks lisarahastust. Nii on lihtsam kaasata ka erasektorit," ütles kultuurkapitali juht.