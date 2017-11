Täna antakse andekale teatritudengile üle Panso preemia

60 aastat tagasi alustas tööd Tallinna riikliku konservatooriumi lavakunstikateeder, kus on teatrihariduse saanud suur osa tänastest Eesti näitlejatest ja lavastajatest.

Panso kooli vilistlased ja tudengid kogunesid täna õhtul Eesti Draamateatrisse, kus suures saalis etendus 28. lennu diplomilavastus "Õpetatud naised". "Mul ei ole ammu olnud nii hea olla saalis, kuulata täpset sõna nii noorte inimeste esituses ja see kõik mõjus kuidagi värskena, kaasaegsena, terviklikuna. On tehtud kaunis töö, väga heal tasemel õpilastöö, milles on väga tugevaid professionaalsuse algeid," kiitis Ain Lutsepp, Eesti teatriliidu esimees.

Õhtu oodatuim sündmus on Panso preemia üleandmine ühele andekale teatritudengile. Panso preemiat antakse legendaarse teatrimehe sünniaastapäeval välja alates 1978. aastast ning see on mõeldud noorte andekate lavaüliõpilaste esiletõstmiseks ja tiivustamiseks.

Preemia antakse üle kell 21.