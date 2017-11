Moskvas esitleti raamatut Konstantin Pätsi elust

Autori jaoks on Konstantin Päts traagiline figuur. "Ta on asjaolude ohver. Teda sunniti tegema käike nagu malemängus. Kõige lõpus oli lihtne valik, kas alustada Eestis ülestõusu, mis aga sellise väikse riigi kiiresti hävitaks, või alistuda," selgitas Daniljuk "Aktuaalsele kaamerale".

Vaatamata sellele, et tegemist on eeskätt ilukirjandusega, on raamatus rohkelt dokumentaalselt tõestatud fakte esimese Eesti presidendi elust, tegevusest, kannatustest ja surmast.

"Järelsõnas on selge ja terviklik pilt tema eluloost. Aga raamatu peaosa on pigem ilukirjanduslik ja pühendatud sellele, kuidas ta näiteks oma eluõhtul, vangistuse rasketes asjaoludes, leidis tee õigeusuni," ütles fondi Ajalooline mälu uurimisprogrammide direktor Vladimir Simindei.

Nii raamatu kui ka järelsõna autorid teavad, et Eestis on Pätsi tegevusele antud erinevaid hinnanguid, kuid usuvad, et nende teos on nii objektiivne kui võimalik.

"Ilukirjanduslikus teoses on Päts traagiline figuur. Ajalooline essee raamatu lõpuosas näitab teda inimesena, kes lõi vabariigi ja kes mängis rolli ka selle hävitamises, kuid see oli ajutine ja aastakümnete pärast iseseisvus taastati," rääkis ajakirjanik ja järelsõna autor Ilja Nikiforov.

Tallinna kirjastuse "KPD" direktor Valentina Kašina lubab, et järgmisel aastal ilmub "Konstantini rist" ka eesti keeles.