Noortekoorid esinevad Sillamäel Eesti eest tasuta

Projekti eesmärk on aidata kaasa muukeelse elanikkonna lõimumisele Eesti koorikultuuriga. "On oluline, et noored saaksid tundma, kuidas ühislaulmine purustab tõkked inimestevahelises suhtluses," ütleb projekti eestvedaja Pille Lill ja jätkab, et "kooris laulmine tekitab noortes ühtekuuluvustunde ja aitab olla aktiivsem edasises ühiskondlikus elus".

Sillamäe kontserdil esinevad Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi lastekoor (dirigent Ljudmila Sjomina), Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi noorte segakoor (dirigent Tatjana Šumilova), Tallinna Tõnismäe Reaalkooli tütarlastekoor (dirigent Inna Rüü), Tallinna Pae Gümnaasiumi noortekoor (dirigent Arvo Luik) ja Narva Vanalinna Riigikooli noortekoor (dirigent Mihhail Gorjušin).

Külalistena astuvad publiku ette Kuusalu keskkooli tütarlastekoor (dirigent Taavi Esko), Sillamäe Muusikakooli lastekoor (dirigent Mihhail Go rjušin), Jõhvi Muusikakooli tütarlastekoor (dirigent Tiina Dammann) ning väljapaistvad ooperisolistid, sopranid Pille Lill ja Alla Popova ning bass Pavlo Balakin, klaveril Tiina Kärblane.

2016. aasta kevadel kuulutas muusikute fond projekti raames välja konkursi, et leida võimekaid dirigente uute kooride loomiseks vene õppekeelega üldhariduskoolides. Tänu headele partneritele on "Muusikasildade" raames ilmavalgust näinud tänaseks viis uut noortekoori.

"Oleme saanud positiivset tagasisidet meie poolt aastate jooksul korraldatud üle kümnele projektile lõimumisvaldkonnas, mis annab meile kindla teadmise, et meie poolt planeeritav projekt "Muusikasillad" omab soovitud mõju," ütleb Pille Lill.

Sillamäe Kultuurikeskuses 9. detsembri päeva esimeses pooles viivad professionaalsed juhendajad läbi töötubasid. Ligi 150-le noorele lauljale korraldatakse hääleseade meistriklasse, harjutatakse õhtusel kontserdil kõlavat ühislaulu ning toimub lõimumis- ja koorilauluteemaline arutelu.

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu, Integratsiooni Sihtasutus ja Riigikantselei (EV100).

Kontsert on muusikute fondi PLMF kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul.