Priit Kuuse muusikakroonika. Eesti muusikud maailmas novembris

1.11 Hamburgis Elbphilharmonie' verivärskes kontserdimajas on rahvusvahelise kammermuusikafestivali programmis ettekandel Arvo Pärdi "Mozart-Adagio", mängivad Arman Mourzagaliev viiulil, Justus Grimme tšellol ja Elisaveta Blumina klaveril, ettekanne läheb koos Nina Corti koreograafiaga.

1.-8.11 Hamburgis tegutsev oboekunstnik Kalev Kuljus viibib tööreisil Jaapanis: 1.-3.11 toimub uue Josef-firma pilli "Kuljus-Model" väljatöötamine Josefi Okinawa residentsis; 4.11 meistrikursus Kalev Kuljuse käe all Osakas; 6.-8.11 meistrikursused Tokyos. Mõlemas meistrikursuste paigas mängib Kalev Kuljus ka ise. Kalev Kuljuse Jaapani reis ja toimetamised saavad teoks oboefirma Josef kutsel ja nende kulul.

1.-10.11 Olari Elts dirigeerib Šotimaal ja Soomes. 1.-3.11 leiavad aset kolm kontserti Šoti Kammerorkestri ees St. Andrewsi Ülikoolis, Edinburghi Queen’s Hallis ja Glasgow' City Hallis. Kavas on E. Rautavaara "Cantus Arcticus", Pēteris Vasksi Vioolakontsert (UK esiettekanne, solist Maksim Rõssanov), Respighi "Gli Ucceli" ja Coplandi "Apalatši kevad". Märgitakse, et Eltsi need kontserdid on saanud "viie tärniga" arvustused. 10.11 dirigeerib Elts Helsinki Musiikkitalos Soome Raadio Sümfooniaorkestrit, kontsert Espoo klaverifestivali programmis, kavas Matthew Whittalli Klaverikontsert esiettekandes (solist Risto-Matti Marin), Bachi/Respighi Prelüüd ja fuuga D-duur, Rahmaninovi/Respighi "Preludi La mer et les mouettes" op. 39 ja Rahmaninovi "Sümfoonilised tantsud" op. 45.

1.-19.11 Pianist Tanel Joametsa soolokontserdid Venemaal. 13 järjekordset kontserti on oktoobris alanud Venemaa turnee jätkuks, need toimuvad 1.11 Blagoveštšenski Filharmoonias, 3. ja 4.11 Južno-Sahhalinskis, 7.11 Petropavlovskis Kamtšatkal, 8.11 Nahhodkas, 9.11 Tõndas, 10.11 Nerjungris, 11.11 Svobodnõis, 13.11 Ulan-Ude Filharmoonias, 14.11 Tšitaa Filharmoonias, 15.11 Krasnokamenskis, 17.11 Tulunis ja 19.11 Krasnojarskis. Kavades on Schuberti Sonaat A-duur, Rahmaninovi 13 prelüüdi op. 32 ja Sonaat nr. 2 op. 36, Debussy palad "Väga aeglane valss" ja "Rõõmu saar" ning Griegi lüürilisi palu.

1.-19.11 Külli Tominga esinemised Itaalias. 1.11 kõlab Varese Teatro di Caldanas kava "Originaal ja koopia" koos pianist Luca Schieppatiga, ettekandel heliloojad Paisiello, Bellini, Rameau, Donizetti, Verdi, Chopin, Rossini, Liszt, Tšaikovski ja Mozart. 11. ja 19.11 on Külli Tomingas metsosopranisolistiks Mozarti "Requiemi" ettekandel, kontserdid Magentas San Martino katedraalis ja Milanos Palazzina Liberty's festivali Liederiadi programmis. Teos kõlab Czerny versioonis kahe klaveriga, kooriks Intende Voci, klaveritel Maddalena Miramonti ja Alfredo Blessano, solistideks on veel sopran Valentina Coladonato, tenor Blagoj Nacoski ja bass Lorenzo Malagola Barbieri, dirigeerib Mirko Guadagnini.

1.-25.11 Kristiina Poska dirigeerib Hollandis, Saksamaal ja Lätis. 1. ja 3.11 toimuvad tema kontserdid Hollandis Lõuna-Hollandi Filharmooniaorkestri ees Eindhoveni Klokgebouw's ja 2.11 sama kavaga Maastrichtis. Ettekandel on vaid Beethoveni Neljas sümfoonia, kus on kaastegev loominguline eksperimentaalgrupp Crew. 12.11 dirigeerib ta Saksamaal Saarbrückeni Riigiteatris Puccini ooperi "La bohème" etendust, mille on lavastanud Tobias Heyder. Novembri viimasel nädalal seisab ta Läti Rahvusliku Sümfooniaorkestri ees Riia Suurgildi saalis. 23.11 juhatab ta noortekontserti, ettekandel Schumanni Neljas sümfoonia. 25.11 dirigeerib Kristiina Poska sama orkestri ees ja samas saalis Baltimaade Sümfooniaorkestrite festivali avaõhtut. Festivali avateoseks on Erkki-Sven Tüüri Sümfoonia nr. 4 "Magma" löökpillisolistile ja sümfooniaorkestrile, mil solistiks on Guntars Freibergs, teise suurteosena kavas Schumanni Neljas sümfoonia. Kogu Balti orkestrite festivali koondafišil Riias ilutseb vaid üksi Kristiina Poska fotoportree, sest sedakorda on ta festivali ainus naisdirigent.

1.-30.11 Paavo Järvi kontserdid. 1.11 toimub Järvi dirigeerimisel Bremeni Deutsche Kammerphilharmonie Aasia turnee viimane kontsert Shanghai Symphony Hallis, kavas Beethoveni sümfooniad nr. 1, nr. 2 ja nr. 3. 9.-12.11 on Paavo Järvil neli kontserti Saksamaal NDR Elbphilharmonie' orkestriga, sh 11.11 Lübecki muusika- ja kongressikeskuses, ülejäänud kolm kontserti Elbphilharmonie' uues kontserdimajas, selles kavas on ettekandel Beethoveni Viiulikontsert D-duur (solist Frank Peter Zimmermann) ja Šostakovitši Sümfoonia nr. 7 "Leningrad". 17. ja 18.11 järgnevad kontserdid USAs Cincinnati Sümfooniaorkestri ees Cincinnati Orchestra Hallis, kavas Hindemithi sümfoonia "Maalikunstnik Mathis", Griegi Klaverikontsert a-moll (solistiks Alice Sara Ott) ja Schumanni Sümfoonia nr. 3. 29. ja 30.11 kontserdid lõpetavad Järvi novembrikuu Pariisis Orchestre de Paris' ees Pariisi uues Filharmoonias, mil kavas on Sibeliuse Viiulikontsert (solist Akiko Suwanai) ja Šostakovitši Sümfoonia nr. 7 "Leningrad".

1.-30.11 Ain Anger esineb USAs Chicago Lüürilises Ooperis Wagneri ooperis "Valküür". Lavastuse on teinud David Pountney, dirigeerib Andrew Davis, Ain Anger laulab seitse etendust Hundingi osas (1., 5., 10., 14., 18., 26. ja 30.11).

2.11 Soomes Tamperes toimuval festivalil Tampere Jazz Happening esineb ka kolm ansamblit Eestist – Kirke Karja Quartet, duo Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand ning ansambel Heavy Beauty. Nende osalemist tutvustatakse kui kultuurisarjale "Eesti Vabariik 100" ja Eesti esimesele Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele pühendatud välisprogrammi avaüritust Soomes.

2.11 Hollandis Rotterdami De Doelenis mängib Rotterdami Filharmooniaorkester Arvo Pärdi pala "Fratres", juhatab Andrés Orozco-Estrada. Kava kordub samas 3.11 ja 5.11. 2.11 mängib Bergeni Filharmooniaorkester Norras oma kontserdisaalis Harmonien kahel kontserdil Pärdi "Cantust Benjamin Britteni mälestuseks", dirigeerib Lars-Thomas Holm.

2.11 Eesti suursaatkonnas Berliinis mängivad Birgit Püve koostatud näituse "Kihnu poeem" avamisel Kihnust pärit muusikud Maria Michelson viiulil ja Anto Siimer karmoškal.

2.-5.11 Maarja Nuudi esinemised Saksamaal, Itaalias ja Norras, kontserdid CD "Une meeles" esitlustena. 2.11 asub ta üles Saksamaal Müncheni loomekvartalis Import Export; 3.11 Itaalias Bari sadamalinnas Anche Cinema Royali teatris; 5.11 Norras Oslos World Music Festivali viimasel päeval lõpukontserdil Centraleni Marmorsaalis koos Susanna (Norra lauljatar Susanna Karolina Wallumrød) ja Hendrik Kaljujärvega. Festival reklaamib end: 6 päeva jooksul 27 laval 300 artisti kogu maailmast.

2.-6.11 Ansambli Heinavanker kontserdid USAs Margo Kõlari juhatusel: 2.11 Mississippi St. Jamesi piiskoplikus kirikus sealse vanamuusika akadeemia kutsel, 4.11 Bryani Esimeses Presbüteri kirikus ja 6.11 Bylori muusikakoolis, kavades eesti vaimulik koorimuusika.

2.-8.11 Schumann Quartetti kuus kontserti USAs (ansambls mängib vioolat Liisa Randalu): 2.11 New York Citys 165 W 65th St. Rose Studio Concert (kaks kontserti sama kavaga): Haydni G-duur op. 33/5, Šostakovitši Kvintett g-moll op. 57 koos pianist Gilbert Kalisch'iga; 4.11 Morehead City Põhja-Carolinas (First Presbuterian Church): Haydn op. 33/5, Barber nr. 1 op. 11, Schubert "Rosamunde"; 5.11 Wilmington Põhja-Carolinas (Beckwith Recital Hall): sama kava kui 4.11; 7.11 Montgomery Museum of Fine Arts: Haydn 33/5, Schubert nr. 13 a-moll op. 29, Schumann op. 41/2; 8.11 McVinney Auditorium Rhode Islandil (Providence): Haydn, Barber, Schumann.

2.-24.11 Kristjan Randalu esineb Hispaanias, Soomes, Kreekas, Ühendkuningriigis ja Rootsis. Kontserdid toimuvad kahe ansambli, Petros Klampanise trio ja trio Peedu Kass Momentum koosseisus. 2.11 astub Petros Klampanise trio (koosseisus Petros Klampanis, kontrabass, Kristjan Randalu, klaver, Bodek Janke, trummid) publiku ette koos keelpillikvartetiga Hispaanias Valencias 25. aastapäeva tähistaval Jimmy Glass Jazz Festivalil, 3.11 esinetakse sama trioga Hispaanias Girona rahvusvahelise festivali 6. Jazz & Fires programmis. 15.11 mängib Randalu Peedu Kassi trio kavas Helsinkis, 18.11 P. Klampanise trioga Kreekas Ateenas, 19.11 Peedu Kassiga ansamblis Londonis EFG rahvusvahelisel džässifestivalil ning 24.11 Klampanisega Rootsis Göteborgis.

3.11 Arvo Pärdi muusika ettekandeid. Amsterdami Muziekgebouw' suures saalis esitab "Zwei slawische Psalmen" oma kooriga Cappella Amsterdam Daniel Reuss, kavas veel vaid Alfred Schnittke muusika. Austrias Innsbrucki toomkirikus mängib teosed "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks", "Da pacem Domine" ja "Festina lente" Domorchester, juhatab Christoph Klemm. Kanadas, Abbodswordis laulab Trinity Western University kammerkoor Joel Tranquilla käe all pala "The Woman with the Alabaster Box"; kava korratakse 4.11 Kanadas Langley's.

3.-24.11 Šotimaal Glasgow' teatris Platform on ettekandel Pärdi "Tabula rasa", selle on lavastanud teatri Vanishing Point trupile Matthew Linton, dirigent Jonathan Mortoni juhatusel mängib Pärdi muusikat Scottish Ensemble, kokku kümme etendust, veel Edinburgh'is, Invernessis ja tagasi Glasgow's, nüüd aga juba teatris Tramway.

3. ja 19.11 Kristjan Järvi dirigeerib Jaapanis Sumida Triphony Hallis orkestrit New Japan Philharmonic, ettekandel Kristjan Järvi "Korale for 80", Francesco Tristano Klaverikontsert "Island Nation" (solist helilooja) ning Wagneri/De Vliegeri "The Ring – An Orchestral Adventure". 19.11 dirigeerib Järvi EFG London Jazz Festivali programmis Barbicani keskuses, tema käe all esinevad BBC Concert Orchestra ja Terence Blanchardi kvintett, kavas Joe Zawinuli/Kristjan Järvi "Stories of the Danube". Samal päeval esineb sel festivalil veel neli džässiansamblit Eestist.

4.11 Arvo Pärdi "Lamentate" on ettekandel Leedu festivalil Gaida, kontsert Rahvusfilharmoonia saalis Vilniuses, esitavad Lukas Geniušas ja Leedu RSO, juhatab Christopher Lyndon-Gee.

4.11 Argentinas Buenos Aires'e kultuurikeskuse L'Usina del Arte kammersaalis esinevad duoansamblis Serbia/Austria tšellist Ana Topalović ja Eesti/Argentina pianist Klarika Kuusk. Nende kavas "Souvenirs" kõlavad Paganini "Variatsioonid Rossini teemale", Schumanni "Palad rahvatoonis" nr. 1 ja nr. 2 ning nr. 4, D. Popperi "Ungari rapsoodia", Debussy "Nokturn" ja "Skertso", Johanna Dodereri (s. 1969 Austrias) "Break on Through ", Alberto Williamsi (1862-1952) "Eleegia” ning Arvo Pärdi "Spiegel im Spiegel”, lisapala Fr. Kreislerilt.

4. ja 7.11 Rahvusvahelise Nüüdismuusika Ühingu (ISCM) festivalil World New Music Days (2.-8.11) Kanadas Vancouveris esindab Eestit kaks teost. 4.11 laulab naiskoor Elektra Vancouveri Christ Church Cathedralis Tõnu Kõrvitsa "Laulud laulude laulust" (dirigent Morna Edmundson), 7.11 esitab ansambel Standing Wave Märt-Matis Lille teose "When the Buffalo Went Away", etenduspaigaks Roundhouse Performance Centre.

4.-29.11 Katrin Targo esineb kodulinna Viini lavadel, katedraalides ja ajaloolistes saalides. Sel kuul on tal vähem solistina ülesastumisi kontsertidel, kuna on rohkem etendusi teatris. Kontserte on vaid viis: 4.11 Karlskirches Mozarti "Requiemi" solistina, 5.11 Augustinerkirches Mozarti "Missa brevise" D-duur KV 194 ettekandel, 7.11 privaatkontserdil, 12.11 Jesuitenkirches Michael Haydni "Missa Sancti Gabrielise" esitusel, 29.11 Auerspergi palees koos Wiener Residenzorchester'iga. 9.11 laulab Katrin Targo Mozarti "Don Giovannis" Donna Anna osas Viini Peterskirche krüptis. Ooperi minimalistliku lavastuse on teinud Joël A. Wolcott, kus etendus läheb ilma koorita ja orkestrita, vaid klaveri saatel. 24., 25. ja 26.11 laulab Katrin Targo Franz von Suppé opereti "Lohengelb" etendustel Alam-Austria linnakeses Strasshof an der Nordbahn, Oper@Tee trupi koosseisus Gertrudi rollis. Teater asub Strasshofi Marchfeldi kultuurikeskuses.

5.11 Helsinki Uspenski katedraalis toimub esimese soomekeelse koguöise missa, Einojuhani Rautavaara "Vigilia" segakoorile ja viiele solistile esitus. Dirigeerib Ingrid Roose, solistideks on Jaanika Kuusik, Tuuri Dede, Valter Soosalu, Andreas Väljamäe ja Allan Vurma. Kontsert noorte dirigentide programmis "Start up for Young Conductors", koostöös Rosa ja Emil Richterich-Becki Fondiga Šveitsis. Teose esimene ettekanne leiab aset 2.11 Tallinnas Niguliste kirikus.

7.-30.11 Pavlo Balakin laulab solistina Donizetti ooperi "Armujook" poolkontsertlikus uuslavastuses Aarhusis resideeriva Jüüti Ooperi (Den Jyske Opera, Taani Rahvusooper) mängukavas. Lavastuse teeb noor briti teatrijuht Harry Fehr, dirigeerib Taani maestro Per-Otto Johansson. Esietendus toimus 6. X Odense kontserdimaja laval, novembris mängitakse seda veel üheksal korral turneel Taanis. Pavlo Balakin esineb 7., 14., 18. ja 30.11 õhtul, etenduspaikadeks Esbjergi Musikhuset, Kuningliku Teatri Vana maja Kopenhaagenis, Vordingbordi Pantereni teater ja Aarhusi Musikhuset.

8. ja 10.11 Duo Michael Foyle – Maksim Štšura esinemised UK-s. 8.11 Letchworthi muusikaklubi üritusel kavas Mozarti Sonaat B-duur KV 378, Poulenci Viiulisonaat ja Francki Viiulisonaat A-duur. 10.11 Derby Chamber Music Society's Derby Ülikooli juures Multi-Faith Center'is on kavas Beethoveni Viiulisonaat nr. 9 A-duur op. 47, Francki Sonaat A-duur, Elgari "Chanson de Nuit et de Matin" op. 15.

8.-12.11 Anu Tali esinemised Sarasota Orchestra'ga USAs Floridas Van Wezeli Performing Arts Hallis, kontserdid leiavad aset 10., 11. ja 12.11, mil kavas Dvořáki Tšellokontsert (solist Adolfo Gutiérrez Arenas) ja Mahleri Sümfoonia nr. 5. Kontsertidele eelneb 8.11 kontsert-õhtusöök Michael's Wine Cellaris, kus publiku ees vestleb Anu Tali koos tšellist Adolfo Gutiérrez Arenas'ega, kes mängib vestluse vahele ka tšellopalu.

9.11 Londonis Southwark Cathedral'is kõlab kava "The Fruit of Silence", kus Pēteris Vasksi ja Dobrinka Tabakova teoste kõrval esitatakse viis oopust Arvo Pärdilt: "Sieben Magnificat-Antiphonen", "Summa", "Fratres", "Magnificat" ja "Tabula rasa". Ettekanded teevad City of London Sinfonia, Alexandra Wood viiulil, Epiphoni Consort, dirigent Michael Collins.

9.-11.11 Mirjam Tally muusika ettekandeid. 9.11 mängib Västerås Sinfonietta oma kavas "Re-formation" Västeråsi kontserdimajas teose "Lament", juhatab Simon Crawford-Phillips. 9. ja 11.11 lauldakse Tally muusikat USAs New Yorkis, ettekandjaks kaasaegse muusika vokaalgrupp C4 Ensemble, kavaga "Love and Other Stories". 9.11 on saaliks The DiMenna Center for Classical Music Manhattanil ja 11.11 Our Lady of Mercy RC Church Forest Hills'is, Mirjam Tallylt kõlab teos "Your shadow".

10.11 Arvo Pärdi "Summa" mängib USAs Waverly's (IA) Wartburg Chapel'is Wartburg College'i keelpilliorkester, juhatab Jacob Tews, kontsert pealkirjaga "Transformation", otseülekande teeb The Knight Vision.

10.-29.11 Mihhail Gertsi kontserdid Hiinas ja Saksamaal. 10.11 mängib tema käe all Hiinas Kunming Spring City Theateris Kunmingi sümfooniaorkester Nie Er, kavas Schumanni Sümfoonia nr. 4, Mozati Metsasarvekontsert nr. 3 ja avamäng ooperile "Don Giovanni". 19.11 juhatab Gerts Saksamaal Göttingeni SO-d sealses Saksa Teatris, kavas Helmut Eiseli Mozarti muusikal põhinev oopus "In der Zeitmaschine zu Mozart". 29.11 esineb Mihhail Gerts Bremeni kontserdimajas Die Glocke, juhatades Bremeni Filharmooniaorkestrit, kavas muusikat Tšaikovski balletist "Pähklipureja" koos jutuvestjaga. Kava korratakse 20.11I.

10.11 ja 19.-26.11 Helena Tulve teose "Anastatica" mängib 10.11 Slovakkia Raadio Sümfooniaorkester Mario Košik'u juhatusel raadio kontserdistuudios, kontsert rahvusvahelisel nüüdismuusika festivalil "Melos-Ethos". 19.-26.11 annavad noortele heliloojatele meistrikursuse (individuaaltunnid ja loengud) Peterburis Vene Kunstiajaloo Instituudis Helena Tulve ja Aleksander Knaifel, tegevuses on 10 valitud kursanti. Kontsert kursuse professorite loomingust toimub samas 19.11, Tulve loomingust on kavas "lumineux / opaque", "stream" ja "I Am a River", esitajaiks Peterburi ansambel MolOt ja Festino kammerkoor.

11.11 Pianist Taavi Kerikmäe, flötist Tarmo Johannes ja elektronmuusik Ekke Västrik esinevad Rootsis festivalil "Sound of Stockholm", kontsert Stockholmi Kulturhusetis. Kavas on Ekke Västriku "Can’t I", "Meanwhile", "Origami" ja "OK then", samuti Peter Ablingeri "Piccolo und Rauschen", John Cage’i "Radio music", Thomas Desi/U: & ekke "Music from Hoffmanniana" ja Tom Johnsoni "Counting duet No 4".

11.11 Soome 100 juubelipidustuste programmis toob Kokkola Ooper Helsinki Musiikkitalos lavale Meyerbeeri ooperi "Põhjatäht". Esinevad Kesk-Pohjanmaa kammerorkester, Kokkola ooperikoor, dirigeerib Sakari Oramo, lavastajaks Maria Sid. Etenduses laulab Georges Skawronski osas Oliver Kuusik, solistide hulgas ka Anu Komsi.

11.11 Helsinki Musiikkitalos tuleb esiettekandele Galina Grigorjeva uusteos "Perezvony" eesti kromaatilisele kandlele, mängib Kristi Mühling. Kontsert toimub Sibeliuse Akadeemia solistiosakonna kandle eriala 30. aastapäeva puhul, kus esinevad akadeemia endised ja praegused kandleõppurid. Kontserdil kõlavad teosed on kõik esiettekandes, heliloojateks veel Pekka Jalkanen,Kaija Saariaho, Mioko Yokoyama, Robert Rival, Sebastian Dumitrescu, Alex Freeman ja Dante Thelestam.

11.11 New Yorkis White Light Festival'il (18. X – 15.11) on kavas Arvo Pärdi ja Evelin Seppari teosed, esitajaks Det Norsk Solistkor Grete Pederseni juhatusel. Kontserdipaigaks Lincoln Center'is on Union Theological Seminary James Memorial Chapel. Mahukas festivalikavas pealkirjaga "Pilgrimage of Life" kõlavad Norra Solistide koori lauljatelt palad 14 erinevalt eri aegade heliloojalt, kõik psalmitekstidel, sh Arvo Pärdi "Peace upon you, Jerusalem" ja Evelin Seppari "Psalm 129".

11.11 Arvo Pärdi teoste ettekandeid. UK-s Leeds'is mängivad "Peeglit peeglis" Thelma Handy viiulil ja Ian Buckle klaveril, kontsert Clothworkers Centenary Concert Hall'is. Samal õhtul esitab samas saalis Pixels Ensemble "Peeglit peeglis". UK-s Oxfordis laulab Sansara Consort "Da pacem Domine" (St. John the Evangelist Church). Saksamaal Unterhachingi raekoja fuajees mängib Lenbach Quartett "Fratrest".

11. ja 13.11 Pianist Kadri-Ann Sumera soolokontserdid Saksamaal, Münsingeni Bürgerhausi Zehntscheueris ja Darmstadti Muusikaakadeemias, eesti muusikast kavas Ester Mägi "Mere pildid", Mart Saare 9 prelüüdi, Mari Vihmandi "Water Tree", samuti Debussy ja Messiaeni loomingut.

11.-14.11 Eesti noor trompetist Allan Järve on valitud EBU džässorkestri esimeseks trompetiks tänavuses ühisprojektis Prantsusmaal Radio France'i kureerimisel ja Airelle Bessoni dirigeerimisel. Orkestri kontserdid toimuvad 11.11 Pariisis Radio France'i saalis, 12.11 Normandias Coutance'is, 13.11 Burgundias festivalil "Djazz in Nevers" ja 14.11 Strasbourg'is "Jazzdor'i" festivalil. Kontserte vahendab 20 raadiojaama, sh ka Klassikaraadio.

12.11 Arvo Pärdi muusika esitusi. Saksamaal Kölnis (Grabeskirche St. Bartholomäus) laulab Rochuschor "Missa syllabicat", juhatab Wilfried Kaets. Austraalias Cremorne'is (St. Peter Church) on ettekandel "Sieben Magnificat-Antiphonen", laulab Bel a cappella, juhatab Anthony Pasquill. USAs Olympias (Washington Center Main Stage, WA) mängib Olympia Symphony Orchestra "Cantust Benjamin Britteni mälestuseks", juhatab Huw Edwards.

12. ja 19.11 Aile Asszonyi esineb külalissolistina Saksamaal Bonni Teatris Othmar Schoecki ooperis "Penthesilea", ta laulab Prothoe osas. Lavastuse on teinud Peter Konwitschny, dirigeerib Dirk Kaftan.

13. ja 30.11 Annely Peebo laulab koduteatris Viini Volksoper'is Johann Straussi operetis "Nahkhiir" prints Orlofsky osas. Dirigeerivad Guido Mancusi või Gerrit Priessnitz.

13.-15.11 Jaan Räätsa 85. sünnipäeva tähistamine Moskvas. 13.11 toimub loominguline kohtumine Moskva konservatooriumi Mjaskovski-nimelises saalis. Kavas on Jaan Räätsa kui ka Moskva konservatooriumi professori Tatjana Tšudova klaverimuusikat. Õhtut juhivad Tatjana Tšudova ja Moskva konservatooriumi dotsent Ljudmila Ossipova. Esinevad Tallinna Klaveriduo (Nata-Ly Sakkos ja Toivo Peäske) ning Tallinna Muusikakeskkooli õpilaste Argo Jentsoni ja Arko Naritsa klaveriduo. 14.11 õhtul toimub Moskva Heliloojate Maja saalis 39. rahvusvahelise kaasaegse muusika festivali "Moskva sügis" raames teine juubelikontsert, kavas "Jaan Rääts 85" on juubilari ja tema õpilaste loomingut, ettekandel Jaan Räätsa "Marginaalid" kahele klaverile ja "Mängud" kahele klaverile kaheksal käel ning Sekstett kahele klaverile ja keelpillikvartetile (kava lõpunumbrina), samas Raimo Kangro "Display II. Mozarti portree" ning Erkki-Sven Tüüri Sonatiin kahele klaverile. Mängivad Tallinna Klaveriduo, Petro Duett (Anastassia Rogaljova ja Dmitri Petrov Peterburist), klaveriduo Argo Jentson – Arko Narits ning keelpillikvartett Studija novoj muzõki. 15.11 leiab aset Jaan Räätsale pühendatud kolmas õhtu Moskva Arhitektide Maja Valges võõrastetoas, esinevad taas Tallinna Klaveriduo ning Argo & Arko Klaveriduo, lisaks Räätsale on kavas ka Rudolf Tobiase, Heino Elleri, Schuberti ja Rahmaninovi loomingut.

14.-19.11 Valgas-Valkas korraldatav festival "Ühe pilli lugu" on kontsertidel ja töötubades tänavu pühendatud löökpillidele. 19.11 kontserdil teeb kaasa saksofonist Raivo Tafenau, töötubades juhendavad muusikuid Guntis Freibergs, Karl-Markus Kohv ja Reigo Ahven.

14.-26.11 New Yorkis The Joyce Theateri balletigalal esietendub Je Man Yoo uus ballett "Goodnight", milles on kasutatud Arvo Pärdi "Spiegel im Spiegel" muusikat, tantsib 15-liikmeline trupp Complexions Contemporary Ballet.

14.11 ja 25.-26.11 Risto Joost dirigeerib 14.11 Brasiilias Porto Alegre Atose saalis Porto Alegre Sümfooniaorkestrit, kavas on Bruckneri Sümfoonia nr. 4 ja Brahmsi Klaverikontsert nr. 1, solistiks André Carrara. 25. ja 26.11 juhatab Joost Brahmsi "Saksa reekviemi" op. 45 MDR Leipzigi sümfooniaorkestri ning MDR koori ees Dresdeni Frauenkirches ja Leipzigi Gewandhaus'is, solistidena kaastegevad Iwona Sobotka ja Andrè Schuen. Kontserdi salvestus on eetris 26.11 õhtul programmides MDR Kultur ja MDR Klassik.

15.11 USAs Mill Valley's (United Methodist Church, CA) mängib Mill Valley Philharmonic Arvo Pärdi "Cantust Benjamin Britteni mälestuseks", juhatab Laurie Cohen. Kava korratakse samas 18.11.

15. ja 17.11 Duo Telluur (Heli Ernits inglissarvel ja Kirill Ogorodnikov kitarril) esineb välismaise debüüdina Saksamaal festivalil "Gitarre Wuppertal", kontserdid 15.11 Neussis Romaneumis ja 17.11 Wuppertali Konzertsaal'is eesti ja vene heliloojate teostest. Kavas on Lauri Jõelehe "Öö saabumine" (uusteos pühendusena duole), Dmitri Timošenko "In the Dream", seadetena René Eespere "Respectus", Aleksandr Žedeljovi "Hammasrattad" ja Ester Mägi "Cantus" ning duo oma seade Mussorgski "Piltidest näituselt", kitarri soolopaladena kõlavad Tõnu Kõrvitsa "Eesti hällilaul" ja Edison Denissovi Kitarrisonaat.

17.-19.11 USAs juhatab Soome dirigent Timo Nuoranne 18-liikmelise vokaalansambli Cappella Romana kava "Arctic Light II. Northern Exposure" viie Põhjala riigi (Norra, Rootsi, Taani, Soome, Eesti) muusikast. Kontserdipaikadeks on 17.11 St. James Cathedral, Seattle (Washington), 18.11 St. Mary's Cathedral, Portland (Oregon) ja 19.11 St. Anne's Chapel, Marylhurst University, Lake Oswego (Oregon). Eesti heliloojatelt on kavas Cyrillus Kreegi "Psalm 104", "Õnnis on inimene", "Psalm 141", "Psalm 84", "Psalm 22" ja "Psalm 137".

17.-26.11 Rahvusooper Estonia külalisetendused Soome Vabariigi 100. aastapäeva puhul Vello Pähna juhatusel Soomes. Laval on Delibes´i ballett "Coppélia" (Tampere-talo) ja Eduard Tubina "Kratt” (21. ja 22.11 Aleksanterin teatteri), Ülo Vinteri/Ülo Raudmäe muusikal "Pipi Pikksukk", Verdi ooper "La traviata", Rasmus Puuri ooper "Pilvede värvid" (24.11 Aleksanterin teatteri, dirigent Lauri Sirp), beebikontserdid ja haridusprojektid. Etendused toimuvad Helsinki Aleksanterin teatteris ja Tampere-talos, 25.11 galakontsert "Eesti ja Soome 200" Helsinki Musiikkitalos (Estonia debüüt selles uues saalis) peadirigent Vello Pähna juhatusel. Galal esinevad Eesti ja Soome lauljad Heli Veskus, Suvi Väyrynen, Helen Lokuta, Jyrki Anttila, Rauno Elp, Waltteri Torikka, Priit Volmer ja Jaakko Ryhänen ning Hatšatur Badaljan Venemaalt, rahvusooperi orkester ja koor, Eesti rahvusballeti solistid Alena Shkatula ja Kealan McLaughlin ning balletitrupp. Galaõhtu kava on kokku pannud Mart Mikk.

17.-30.11 Soome Rahvusooperis Helsinkis laulab Mozarti "Võluflöödis" solistidena kaasa kolm rahvusooperis tegutsevat Eesti lauljat: Roland Liiv Monostatose osas 17., 23. ja 29.11, Koit Soasepp 29.11 Sarastro rollis ja Kristel Pärtna 21., 28. ja 30.11 Pamina osa täitjana. Dirigeerivad Kurt Kopecky või Klaus Mäkelä, lavastuse on teinud Zuzanne Andrade ja Barrie Kosky.

18.11 Arvo Pärdi teosed kavades. USAs Colorado Springs'is (Broadmoor Community Church, CO) esitavad Jacob Klock viiulil ja Chamber Orchestra of the Springs "Fratrest", dirigeerib Thomas Wilson. USAs Cambridge'is (Friends Meeting House, MA) on kavas "Ein Wallfahrtslied", esitajaiks tenor Frank Kelley ja keelpillikvartett; 19.11 kõlab sama kava Lexingtonis (First Parish in Lexington, MA). Saksamaal Karlsruhes (Stadtkirche Durlach) mängib Christian Schmidt orelipala "Annum per annum".

18.11 Mihkel Poll esineb Tšaikovski Esimese klaverikontserdi b-moll op. 23 solistina koos Lincolni Sümfooniaorkestriga, kontsert UK Lincolni Drill Hall'is, juhatab Neville Turner.

18.-21.11 Andres Mustonen esineb koos Hortus Musicusega ansambli 45. aastapäeva kontsertidel Peterburis, Moskvas ja Istanbulis. Esitatakse muusikat autoritelt11I-XVII sajandini – 18.11 Peterburi Filharmoonia väikeses saalis, 20.11 Moskvas Moskva Filharmoonia korraldatuna Tšaikovski-nimelises kontserdisaalis ja 21.11 Türgis Istanbulis Grand Pera Palace'is. Eesti ansambli kontserdid on sündmustena suurepäraselt afišeeritud.

19.11 Šveitsis, Zürichi Grossmünsteri katedraalis esinevad a cappella Chor Zürich, Olga Zhukova orelil, Stanislas Pili löökpillidel, dirigendiks Bohdan Shved, kava põhiosa algusest täidab Arvo Pärdi muusika: "Missa syllabica - "Kyrie", "De profundis", "Gloria" samast missast, "Nunc dimittis", "Credo" samast missast, "Annum per annum", "Sanctus" ja "Agnus Dei" samast missast ning "Salve Regina". Kava lõpuosas Philip Glassi, John Taveneri ja Eric Whitacre'i palad. Kava kannab pealkirja "Klang der Stille". 24.11 laulab koor Kappel am Albise kloostrikirikus, seal on kavas Arvo Pärdi "Annum per annum" orelile, "Missa syllabica" ja "Nunc dimittis", juhatab Bohdan Shved.

19.11 Arvo Pärdi ettekandeid. USAs Boxfordis (Second Congregational Church, MA) mängivad "Fratrest" viiulil-klaveril Joshua Peckins ja Eliko Akahori. Austraalias Carltonis (Sacred Heart Catholic Church) laulab teose "The Beatitudes" Gloriana Chamber Choir, juhatab Andrew Raiskums, kava on pealkirja all "Baltic Brilliance". USAs San Rafaelis (Kanbar Center for the Performing Arts, CA) kõlab taas "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks", mängib Mill Valley Philharmonic Laurie Coheni juhatusel.

19.11 Hendrik Vestmann juhatab peadirigendina Saksamaal Oldenburgi Riigiteatris Wagneri ooperi "Valküür" etendust, mille on lavastanud Paul Esterházy.

19.11 Eesti ansamblid astuvad üles Londoni rahvusvahelisel EFG Jazz Festivalil, kontserdid Barbicani keskuses: Erki Pärnoja ja Efterglow, Heavy Beauty, Peedu Kass Momentum, samas ka Kristjan Järvi BBC Concert Orchestra ja Terence Blanchardi kvintetiga, kelle kavas on Joe Zawinuli/Kristjan Järvi "Stories of the Danube".

19. ja 25.11 Mihkel Kütson juhatab Saksamaal Krefeldi ja Mönchengladbachi Teatris Ambrois Thomas' ooperi "Hamlet" kahte etendust (lavastuse on teinud Helen Malkowsky). Etendused Krefeldi Teatri suurel laval. Nimiosas laulab Rafael Bruck.

20.11 USAs Bostoni Brookline'is (All Saints Parish, MA) mängib Bostoni Ülikooli Sümfooniaorkester Arvo Pärdi "Cantuse Benjamin Britteni mälestuseks",

dirigendiks Bramwell Tovey.

21.11 Kanadas Montréali Bachi-festivalil (Saint Joseph's Oratory of Mount Royal, 17.11 – 3.11I) on kavas Arvo Pärdi "Passio", esitavad St. Andrew & St. Pauli kiriku koor ja instrumentaalansambel ning Vincent Boucher orelil, dirigeerib Jean-Sébastien Vallée.

22.-23.11 Müncheni Kammerorkestri kavas kõlab Erkki-Sven Tüüri teos "Path and the Traces", kontserdid toimuvad Austrias Dornbirni Kultuurihoones ja Münchenis Prinzregententheateris, juhatab ja esiviiuldaja on Yuki Kasai.

22.-26.11 Ansambli Trad.Attack! esinemised Ühendkuningriigis uue plaadi "Kullakarva" ("Shimmer Gold") esitlusreisina: 22.11 Gwaenysgor Village Hall, 24.11 Bridport Arts Centre, 25.11 Bristoli The Canteen ja 26.11 Surya London.

23.11 Prahas Tšehhi Muusikamuuseumis esitavad Kühni-nimeline segakoor ja Collegium Marianum Arvo Pärdi teosed "Adam's Lament” ja "Bogoroditse Djevo”, juhatab Jaroslav Brych.

23.11 Imbi Tarum esineb klavessiinil koos Peterburi viiuldaja Maria Krestinskajaga Peterburi Jaani kirikus, kavas von Biber, Bach ja Vivaldi.

23.-24.11 Mari Poll esitab Norras Stavangeri kontserdimajas Glazunovi Viiulikontserdi op. 82 solistina koos oma koduorkestri Stavangeri Sümfooniaorkestriga. Ta töötab seal orkestri kontsertmeistrina. Kontserte dirigeerib Christian Vasquez.

24.11 UK-s Milton Keynesi Linnaorkestri kavas on ettekandel Arvo Pärdi "Fratres", dirigeerib Damian Iorio, kontserdipaik on Walton High. Berliini Püha Miikaeli kirikus mängib Ulrich Eckhardt Pärdi pala "Pari intervallo". Heategev kontsert Saueri oreli heaks.

25.11 Juta Õunapuu-Mocanita ja Kadri-Ann Sumera esinevad duokavaga Saksamaal Dortmundi Balletzentrumis, ettekandel Beethoveni Sonaat nr. 6 viiulile ja klaverile op. 30 nr. 1, Ester Mägi "Vesper" ja Enescu Sonaat nr. 3 viiulile ja klaverile op. 25.

25.11 Šveitsis Thalwili katoliku kirikus mängib kammerorkester Aceras Arvo Pärdi "Fratrest", dirigent on Peter Aregger. Saksamaal Hannoveri Marktkirches esitab Johannes-Brahms-Chor Arvo Pärdi "Berliini missa", juhatab Gudrun Schroefel.

25.11 Baltimaade Sümfooniaorkestrite Festivalil Riias Suurgildi saalis juhatab avaõhtut "Kaks Neljandat. Tüür ja Schumann" Läti Rahvusliku Sümfooniaorkestri ees Kristiina Poska. Ettekandel on kogu festivali avateosena Erkki-Sven Tüüri Sümfoonia nr. 4 "Magma" löökpillidele ja sümfooniaorkestrile, solistiks ansambli Perpetuum ritmico kunstiline juht, rahvusvaheliselt tuntud Guntars Freibergs Lätist. Selles kavas on veel Schumanni Sümfoonia nr. 4. Festivali järgmistel kontsertidel mängivad 1.11I ERSO keelpillimängijad Balti Kammerorkestri koosseisus (kavas ka Arvo Pärdi "Fratres") ning 9.11I on festivalikontserdil Arturs Maskatsi uusteoses solistiks Mari Kalkun. Balti festivali koondafišši kaunistab vaid Kristiina Poska foto.

25.-26.11 Belgias Antwerpeni kultuurikeskuse Amuz kontserdihallis esinevad seto folklooriansambel Kuldatsäuk Laine Lõvi juhatusel ja Belgia kammerkoor Aquarius, kelle dirigendiks on Marc Michael De Smet. Kuldatsäuk laulab oma repertuaari, nagu koorgi, nüüd osi Veljo Tormise "Unustatud rahvastest", aga esinetakse ka koos. Aquarius on aegade jooksul palju ette kandnud nii Tormise kui ka Arvo Pärdi loomingut.

26.11 Arvo Pärdi teoste esitusi. Šveitsis Genfi St. Pierre'i katedraalis on Choeur Yaroslavl'i kontserdi kavas üksteist Arvo Pärdi teost, dirigendiks Yan Greppin. Õigeusu a cappella muusikale pühendunud koor on niisuguseid kavu mitmel pool esitanud. Lisaks koorile astuvad üles laulja Véronique Hammann, tšellist Yoël Cantori ning organist Simon Peguiron: "Peegel peeglis", "Annum per annum", "Bogoroditse Djevo", "Da pacem Domine", "De profundis", "Fratres", "Littlemore tractus", "My Heart's in the Highlands", "Salve Regina" ja "Zwei slawische Psalmen". Kontsert avab koori õigeusu jõulumuusikakontsertide sarja. Austraalias Sydney Verbrugghen Hallis mängib Sydney SO Pärdi "Fratrest", juhatab Roger Benedict. Pariisi Salle Gaveau's kõlab "Fratres" Orchestre Lamoureux' ja viiuldaja Hughues Borsarello esituses, dirigeerib Quentin Hindley. Saksamaal Hamburgis (Kulturkirche St. Johannis Altona) esitab Hanse-Philharmonie Hamburg teose "Silouan's Song", juhatab Mike Steurenthaler.

30.11 Leedu Rahvusfilharmoonia saalis Vilniuses mängib Arvo Pärdi teost "Da pacem Domine" O/Modernt String Quartet (esiviiuldaja Hugo Ticciati), kava kannab pealkirja "Alternatyvos". 1.11I korratakse kava Kaunase Filharmoonias.

30.11-2.12 Anu Tali dirigeerib külalisena Pacific Symphony kontserte USAs Orange County Costa Mesa's (Lõuna-California) Renée and Henry Segerstrom Concert Hall'is. Kavas on Smetana "Moldau", Gershwini Klaverikontsert F-duur (solist11ayin Wang) ja Dvořáki Sümfoonia nr. 7. Kontserti tutvustavad eelvestlused Alan Chapmanilt.

30.11 Mihkel Poll annab soolokontserdi Grenoble’i muuseumis (Musée de Grenoble) Prantsusmaal eesti muusika kavaga: Tõnu Kõrvitsa "Hümn nähtamatule tuulekandlele", Lepo Sumera "Ostinato-variatsioonid", Erkki-Sven Tüüri Klaverisonaat, Arvo Pärdi "Aliinale" ja "Variatsioonid Ariinuška tervenemise puhul" ning Eduard Tubina Klaverisonaat nr. 2 ("Virmaliste sonaat"). Kaastegev on tantsijanna Clémence Galliard, kes on loonud tantsu lõigule Pärdi teosest "Sarah Was Ninety Years Old". Eesti muusika portreekontserti afišeeritakse Eesti eesistumise puhul Euroopa Liidu Nõukogus, kava kannab pealkirja "Musée en Musique: Ballade Européenne: L'Estonie".