Aasta Rosinaks kuulutati „Füübits“

Füübits ehk füüsika aabits on mõeldud teaduse ja tehnika lugemikuna lastele. Raamatus selgitatakse näiteks aatomi, aja, roboti, skafandri ja paljude muude füüsikas oluliste märksõnade tähendust.

Triin Soone: „Eesti oma lasteraamat hakkab tasapisi väljuma traditsioonide raamist ning muutub üha julgemaks ja põnevamaks nii teemadelt, pealkirjadelt kui ka vormilt. Seetõttu oli konkurss aasta omanäolisemale ja erilisemale lasteraamatule üsna tihe. Seekord otsustasime tiitli omistada eesti autorite poolt loodud teadmisteraamatule „Füübits“. Sellel teemal ilmub meil algupärandeid üsna vähe ning valdav osa on endiselt tõlkeraamatud. „Füübits“ oli aga tõeline üllatus – sisukas ja faktirohke, huvitava ja dünaamilise pildikeelega, eakohane ja teadmishimu tekitav ehk meie meelest on selles raamatus olemas kõik see, mis võiks juhatada ühe väikese, aga ka suure lugeja füüsika maailma.“

Autor Mare Müürsepp: „“Füübitsa“ valimine Aasta Rosinaks teeb meid mõistagi väga rõõmsaks, lausa soojendab südant. Kujundaja Angelika Schneideri täpsel ja tundlikul tööl on suur osa selles, et meie raamat silma hakkab ja põnevust ülal hoiab. Tore, kui see raamat aitab nii lastel kui täiskasvanutel uusi teemasid leida ja maailma asjade üle arutleda.“

Auhinna võitjaid tunnustati Eesti Lastekirjanduse Keskuse tänupeol kilo rosinate, rahalise preemia ja tänukirjaga.

Aasta Rosina auhinda antakse välja alates 2004. aastast eelnenud aasta jooksul ilmunud erilisele ja silmapaistvale eesti lasteraamatule, hinnates kas raamatut tervikuna või ainult kirjaniku- või kunstnikutööd.