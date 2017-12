Peeter Helme soovitab vene ulmejutte

Kirjastus Fantaasia on raamatusarja „Sündmuste horisont” 53. köitena andnud välja Veiko Belialsi tõlgitud ja koostatud Vene ulmejuttude kogumiku „Me armastame Maad 2” alapealkirjaga „Viimane laev”. Nagu pealkiri ütleb, on tegu teise osaga. Esimene köide „Me armastame Maad” ilma alapealkirjata, ilmus mullu. Nagu Veiko Belials uue raamatu lühikeses eessõnas ütleb, jätkab teine köide vene ulme tutvustamist sealt, kus eelmine pooleli jäi.

Tsiteerin: „Kui kogumiku esimene köide koondas peamiselt lahkumiste ja saabumiste, hüvastijättude ja kohtumiste, valusate otsuste ja inimeseks olemise temaatikat ning oli kantud armastusest Maa vastu, siis teine köide on pisut süngemates toonides.” Ja veidi allpool: „Ka joonistub siin venekeelse ulme sisemise arengu taustal pisut reljeefsemalt välja seda ümbritsev ühiskondliku mõtte areng...” (lk 4)

Belials väljendab end siin tagasihoidlikult, sest nii esimeses kui teises ulmeantoloogias „Me armastame Maad” on tekstid kronoloogilises järjekorras ja neid nii lugedes saab lugeja osa kõigist arengutest algul nõukogude, hiljem lihtsalt vene ulmes. Alustuseks on siin 50ndate ja 60ndate naiivset kosmosevaimustust, mille märksõnadeks on kosmose vallutamine, kommunismi võidukäik, teaduslik-tehniline progress. Selle järel tulevad juba tõesti süngemad ja ka sügavamad lood, kus ilmaruumi minek pole mitte ainult seotud riskiga, vaid autorid esitavad ka küsimusi selle mõttekuse kohta. Ja selle kohta, mis meid seal siis ikka ootab. Ja milliseks me ise muutume kesk võõraid, tundmatuid ja vaenulikke olusid.

Hilisemad tekstid on ka kirjanduslikult põnevamad. Kogumiku alguse rohkem või vähem sotsrealismist kantud lood järgivad üldiselt muinasjutu skeemi, kus peategelane peab lahendama mingi probleemi, kasvab seda tehes sisemiselt ning vajadusel ka ohverdab end suurema hüve nimel. Hiljem muutub tekst nüansseeritumaks ja kirjanduslikult vast kõige põnevam on Mihhail Puhhovi „Üles visatud”. See on enam kui neljakümne leheküljega jutustus või suisa lühiromaan ning siin mängib autor jutustaja vaatepunkti ja narratiivi ajaga ning suudab tekitada tõelise teadvusevoo tunde, kus loo struktuur muutub ühel hetkel sama oluliseks kui sisu. Äärmiselt teravmeelne on kogumikku lõpetav pea 50 lehekülje pikkune Aleksandr Zolotko „Eluskala kaugete vahemaade taha transportimise spetsiifika”, mis kujutab endast psühholoogilist põnevikku, kust ei puudu ka annus musta huumorit.

Kuid see ei tähenda, nagu oleksid 50ndate ja 60ndate aastate lood tingimata viletsad. Nad on lihtsalt oma ajastu saadused ja sellistena nauditavad. Muidugi, osalt on neid huvitav lugeda hoopis muudel põhjusel kui autorid omal ajal ilmselt silmas pidasid.

Tänapäeval mõjub mõni lugu kohati koomiliselt, sundides ka märkama, mida olid toonased autorid sunnitud kirjutama ridade vahele. Igatahes pakuvad kogumiku kaksteist teksti äärmiselt erinevaid aga võrdselt põnevaid ja haaravaid lugemiselamusi. Mõni jutt on põnev fantaasia poolest, mõni aga kirjanduslikult kõrgetasemeline. Eraldi väärib muidugi tunnustamist koostaja ja tõlkija Veiko Belials, kes on suutnud põimida üheks tervikuks nii eriilmelised lood ja anda tõlkes edasi nende erinevat stiili ja tunnetust.