Tristan Priimägi soovitas filme PÖFFi viimasteks päevadeks

"Granaatõunaaed", režissöör Ilgar Najaf

Aserbaidžaani film - seega pärit riigist, mida esmapilgul võibolla filmimaaks ei pea. Sellesse tulebki teatud reservatsiooniga suhtuda, nagu me suhtume India filmidesse, mis ei vasta päris Lääne-Euroopa standarditele. Eestlastele ehk huvipakkuv seetõttu, et võib tõmmata mõningaid paralleele "Mandariinidega" - natuke liiga naiivne, võtab ennast liiga tõsiselt. Filmi keskmes on paradiisiaed, kus siis hakkavad toimuma väiklased intriigid. See on ühe paradiisiaia allakäigu lugu. Väga ilus, aeglane kaameratöö.

"Kättemaks", režissöör Coralie Fargeat

Üsnagi verine ja vägivaldne lugu naisest, kes asub kätte maksma neile, kes teda pehmelt öeldes kiusasid. Kuna autor on naine, siis on tal lubatud teha kõike, mida tavaliselt ei tohi: naist objektistada ja siis ootamatult kogu lugu teistpidi pöörata. Äärmiselt nutika käsikirjaga ja ka ilusti üles võetud. Kineetiline, annab õhtusel ajal hea energialaksu.

"Segaduses", režissöör Fien Troch

Võiks nimetada autorifilmiks, väga tugeva autoripoolse käsitlusega. Lapsevanematele raske vaadata, kuna selgub, et lõhe vanemate ja teismeliste vahel on ületamatu. Näeme relvituks tegevat pilti, kuidas teismelised kapselduvad üha enam digimaailma. Tegevus hargneb ühe mõrvaloo taustal. Pildikeel on huvitav, palju on pikliku pildiga telefoniklippe.