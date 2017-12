"Sajandi lugu" viib 1950. aastatesse

Loo peategelaseks on 18. aastane Ilse, kelle pere on küüditatud ja kes elab nüüd oma talus üksinda. Vaatamata sellel, et 1950. aastad on üks süngemaid perioode Eesti ajaloos, pakub lavastus ka omajagu helgust.

Ühisprojekti lavastajaks on Peeter Tammearu, kunstnikuks Liina Unt, heliloojaks Veiko Tubin, valguskunstnikuks Margus Vaigur. Laval on Endla teatri näitlejad Ago Anderson ja Märt Avandi, Kuresaare Linnateatri näitlejad Lauli Otsar, Markus Habakukk ja Piret Rauk ning külalisena Lauri Kink.

Lavastus esietendub Eesti teatrite suurprojekti „Sajandi lugu“ raames. Tegemist on Eesti teatrite ühise kingitusega Eesti Vabariigile tema 100. sünnipäevaks. Selle raames mängitakse läbi kogu Eesti Vabariigi senine ajalugu. Nii osalevate teatrite arvu kui sarja kestust arvestades on see Eesti teatriloo suurim lavastus. Lisaks avatakse „Kaarnakivi perenaisega“ ka Endla teatri renoveeritud suur saal.