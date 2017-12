Endla teater avas uuenenud saali

Uuendused saalis hakkavad teatrikülastajale kohe silma, aga 3,6 miljoni suurusest remondirahast kulus lõviosa pöördlava ja kogu lavatehnika väljavahetamisele, mida publik ei märka, vahendas Aktuaalne Kaamera

Endla teatrihoone avati novembris 1967 ja alles nüüd, pool sajandit hiljem toimus esimene põhjalik lavatehnoloogiline uuendus. Teatrijuht Roland Leesment tõdes, et ju olid tollased tööd tehtud nii hästi, et asjad toimisid põhimõtteliselt siiani. Nüüd on seitse kuud väldanud remont valmis ja publikul on täna võimalus uuenenud saal ära proovida. Kõik ilmselt märkavad kohe, et oma kohanumbrit on palju lihtsam leida ja üldse on mugavam ja lahedam olla.

Leesment ütles, et kõige suurem maht on lavaseadmetel, sealhulgas pöördlaval.. „See on kolm neljandikku sellest projektist. Aga me arvasime, et mõistlik oleks ühe remondiperioodi jooksul pakkuda ka midagi vaatajale tuntavat,“ ütles ta.. „Me püüdsime nendest ebamugavustest, mis meid siiani saatsid, ehk siis liiga kitsad toolid, liiga kitsad reavahed ja piiratud nähtavus rõdult.“ Tema sõnul ei kaotanud saal vaatamata suurematele toolidele eriti ka kohtade arvus. „ Viisteist tooli siiski. Aga nende viieteist kaotatu asemel me panime sellised klapptoolid parterisse seintele.“ lubas ta..

Eelmine tõsine remont Endlas leidis aset 16 aasta eest. 2001. aasta 8. detsembril avati juurdeehitus koos väikse saali ja kohvikuga. Toona uuendati ka suur saal ja publikuruumid.