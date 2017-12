NUKU teatri uus lavastus juhib tähelepanu pereväärtustele

Väike Tiiu leiab jõulupakist vanaaegse nuku ja kirjakese oma vaaremalt, nukk viib ta ootamatule seiklusele. Nii hakkab Nuku teatris hargnema jõululavastuse lugu, kus olulisel kohal on kallid inimesed ja lähedus, kirjeldas Aktuaalne Kaamera.

Kummaline nukk viib Tiiu ootamatule rännakule, kus ta näeb oma silmaga meie esivanemate elu. Läbi pöördepunktide Eesti ajaloos kogeb ta kuidas inimesed elasid ja kuidas pered koos olid.

Autori ja lavastaja Vahur Kelleri sõnul kajastab ta etenduses teemasid nagu lähedus ja koosolemine.

"Loo algpunkt ongi selles, et inimesed on omaette. Ühest küljest inimesed suhtlevad rohkem kui kunagi varem. Teisest küljest on jäänud unarusse see üks ühele suhtlus ja lähedus," nentis ta. "Ühelt poolt elame ju parimas ajas kui eesti rahvas kunagi elanud on, kuid midagi on seemiselt katki või valesti. Selle loo kaudu tahame tuua välja selle, mis siis saab, kui inimesed on tegelikult koos. Näitlejad nentisid, et tükk paneb mõtlema perekondlikele väärtustele.

"Kipume rutiinis ära unustama, et vahel on hea üksteisele naeratada ja isegi korraks kuulata, mida teine räägib ja rääkida mitte väga argist juttu,“ leidis näitleja Taavi Tõnisson.

Näitleja Doris Tislari sõnul on tänapäevasel nutiajastul, inimestel on tendents ära kaduda . Lavastus tuletab meelde, et inimesed on olemas ka kehaliselt.