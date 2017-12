Lõuna-Aafrika raamatu autor ei löönud röövide ja HIVi ees kartma

Praeguseks Hollandis elav ja Euroopa Kosmoseagentuuris töötav Gertrud omandas Kaplinna ülikoolis biokeemiku hariduse.

Riigis on nii HIV-positiivsus kui paanikanupu olemasolu tavapärane reaalsus.

Vaatamata sellele, et ümbruskond oli ohtlik, tema autot pidevalt rööviti, ülikoolis tegutses sarivägistaja ning mustanahalistel jagus valgete jaoks teinekord ka eelarvamusi, ei löönud neiu kohkuma. "Mulle meeldib Aafrika inimnäolisus. Harjusin ohuga elama, see ei mõjutanud mind nii palju, et oleksin tahtnud tagasi kolida," kinnitas ta. Oma kogemused pani Gertrud Talvik kirja raamatusse "Minu Lõuna-Aafrika vabariik", tema vanemad said alles hiljem teada, kui uljast elu tütarlaps nende kuue ja poole aasta jooksul elas.