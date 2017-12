Koolitants ootab lugusid Eestist

Kõigil on Eestiga seoses omad tunded ja lood, mida jutustada. Koolitants kutsub üles tantsuõpetajaid ja koreograafe mõtlema need lood koos tantsijatega läbi ning jagama neid oma tantsudes publikuga.

Erilist tähelepanu pöörab Koolitants sünnipäeva-aastal tantsude helikujundusele. Eesti-, laste-, kooli- ja vabatantsu žanrites on sel aastal kohustuslik kasutada eesti heliloojate loomingut ning show-, tänava-, kaasaegse jazzi ja rahvaste tantsude žanrites on see soovituslik. Eesti autorid on loonud väga palju imelist muusikat, mis sobib tantsude seadmiseks nii lastele kui ka noortele, rikkalikust muusikalisest kullavaramust kuni kaasajani välja.

Lisaks tuttavatele eesti, laste, show, tänava, kooli ja vabatantsu žanritele on uute tantsužanritena festivalil esindatud rahvaste tantsud ja kaasaegne jazz, mis tõstavad osalevate žanrite arvu kaheksani.

Tantsufestivalil toimub sel aastal 14 maakondlikku tantsupäeva. Teiste seas on Koolitantsul suur-suur rõõm üle enam kui kümne aasta olla tantsupäevaga tagasi Kuressaares! Finaalkontserdid koos üllatustega toimuvad taaskord Eestimaa südames Paides aprilli keskel.

Neljandat kevadet järjest toimuvad ka konkursid, et leida andekaid noori tantsijaid üleriigilisse Koolitantsu Kompaniisse ja "Tantsuhulluse" telesaatesse. Neli suurepärast inspireerivat koreograafi viivad läbi Tallinnas ja Tartus toimuvad konkursid ning sügisel annavad etendusi pea 100 tantsijat kahe tantsulavastusega.

Lisaks kutsub Koolitants koos Eesti Rahvusringhäälinguga 2018. aastal Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul tantsima kogu Eesti! Kampaania "Eesti tantsib" saab avalöögi juba 31. detsembril ning kestab terve aasta. Pane oma pere, naabrite, sõprade või töökaaslastega tantsupunt kokku, vasta tantsuväljakutsele ja anna väljakutse järgmisele edasi! Paneme kogu Eesti tantsima nii nagu see Koolitantsul kombeks! Teeme seda südamega, olgu tantsužanr milline tahes, kutsuvad korraldajad üles.