Eesti luule ja muusika kõlavad täna Antwerpenis

Tõejärgne on mõiste, mis mulle eriti ei meeldi. Niisugust aega, kui tõde on olnud defineeritav, pole ju kunagi olnud. Seega ei ole ka selle järgset aega. Pigem kirjeldab see mõiste ühiskonna seisundit, kus informatsiooni ülekülluses pole enam võimalik tõeseid väiteid ebatõestest eristada, kirjutab Ülo Mattheus ajakirjas "Looming" ilmunud artiklis "Tõde, müüt ja moraal".

Tallinnas Vene teatris kontserdi andnud USA näitleja ja laulja Chrysta Bell on viimasel ajal on huviorbiiti tõusnud agent Tammyna David Lynchi "Twin Peaksi" tagasitulekuosades ning tunnistab, et võimalus lisaks muusikalisele koostööle David Lynchiga ka seriaalis roll teha, üllatas teda.

Tomas Ooms, arhitekt, õppejõud, teadusuurija, ja helilooja. Ta alustas 2012 oma klevriõpingud Heli Jakobsoni juures. Varakult juba leidis ta eesti muusika ning hakkas sellest inspireerituna ka ise muusikat looma. Tema võimas ja samas õrn mängustiil on kordumatu, tema heliteosed on üllatavad, ootamatud, värsked ja harmoonilised, ometi nukra ja süngevõitu alatooniga. Teda inspireerivad Couperin, Rameau ja Arvo Pärt.

Marten Sirendi ja Joonas Tamm on Eestis sündinud, aga suureks kasvanud Belgias. Noormehed on kahe kultuuri vahel žongleerides, iseend ja oma kõla otsides keelte ja rütmidega katsetanud. Tavaliselt kohtab neid laval kaveri või tšelloga, aga seekord on nende keeleks luule. Noored esitavad eesti 20.sajandi luulet – antwerpenlane Joonas hollandi ja brüssellane Marten prantsuse keeles.

Selle päeva korraldajate eesmärgiks on tekitada huvi eesti muusika ja kultuuri vastu belglaste seas. Et eesti mõtte- tundemaailma tähelepanuväärsed teosed ei jääks pelgalt eestlaste enda imetleda ning väljaspool Eestit vaid Ida-Euroopa või eks-sovjeti stereotüübiga piiratud. Selle päeva läbiviimisega astutakse kindlad sammud (küll võib-olla väikesed) eesti kultuuri mõistmiseks ja tunnustamiseks ka väljaspool Eestit ning luuakse võimalused jätkuprojektideks teiste muusikute/kunstnikega.

Kontsert “Stella Polaris – Põhjanael” on hoolikalt valitud segu lauludest, luulest ning klaverimuusikat. Esitamisel on eesti kaasaja laulude paremik, 20.sajandi luule ning valik tänapäeva heliloojate teostest klaverile.

