Riho Unt mängib ikka veel nukkudega

Tõejärgne on mõiste, mis mulle eriti ei meeldi. Niisugust aega, kui tõde on olnud defineeritav, pole ju kunagi olnud. Seega ei ole ka selle järgset aega. Pigem kirjeldab see mõiste ühiskonna seisundit, kus informatsiooni ülekülluses pole enam võimalik tõeseid väiteid ebatõestest eristada, kirjutab Ülo Mattheus ajakirjas "Looming" ilmunud artiklis "Tõde, müüt ja moraal".

Tallinnas Vene teatris kontserdi andnud USA näitleja ja laulja Chrysta Bell on viimasel ajal on huviorbiiti tõusnud agent Tammyna David Lynchi "Twin Peaksi" tagasitulekuosades ning tunnistab, et võimalus lisaks muusikalisele koostööle David Lynchiga ka seriaalis roll teha, üllatas teda.

1982. aastal juhuslikult animatsioonile pidama jäänud, tegelikult sisearhitektiks õppinud Undi kontole jääb umbes 40 animafilmi. Tema "Isand" valiti 2016. aastal Eesti parimaks filmiks. "See ei ole üldse minulik töö. Ma isegi ei tea, miks ma selle Tuglase Popi ja Huhuu ette võtsin - ju mul oli siis selle kaudu midagi öelda," mõtiskleb ta. "See on sünge alatooniga film, millega ehmatasin isegi oma lapselapsed ära."

Teine ammendamatu pagas, kust ideid ammutada, on Undi sõnul Eesti kirjandus, mida ta üksjagu ka animeerinud on. Hingel pakitseb praegu veel tegemata töö Eduard Bornhöhe "Kuulsuse narridest" inspireerituna.

"Nooremana oli mul tükk tegemist, et stsenaariumi välja mõelda, aga nüüd on kõik kohad ideid täis," tunnistab ta. "Istun kohvikus, joon kohvi või õhtupoole ka õlut, jälgin inimesi, kes loovadki karaktereid."

Eesti animatsiooni grand old man Riho Unt on pühapäeval nukufilmi 60. juubeli puhul Prillitoosis külaliseks ning jutustab, kuidas sünnivad tema lood ja karakterid.

