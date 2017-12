Uno Kaupmees suhtub esinemispakkumistesse valivalt

"Ega ma kadunud pole kuhugi, lihtsalt ei trügi enam esiplaanile, vahel, kui esinema kutsutakse, siis ikka lähen," on laulja endas kindel. "Ansambel Krõlli perioodi stress oli minu jaoks kunagi nii suur, et arvasin, et lähen lolliks," möönab ta tagantjärele. "Ma oleksin pidanud keskenduma ainult laulmisele, et seda nautida, aga esinemiselt läksin veel raadiosse, lugesin uudiseid ja õnnitlusi. Ma ei saanud end emotsionaalselt välja puhata."

Ohumärgiks sai Kaupmehe puhul üks Tenerifel kohatud mees, kes laulis baaris. "Tema silmad olid täiesti surnud. Küsisin siis, et mitu päeva ta aastas laulab - tema vastas, et kolmsada kuuskümmend viis."

Kui Uno Kaupmees nüüd kodus kitarri kätte võtab, naudib ta seda ka ise. Äsja ilmus tema lauludega plaat sarjast Eesti Kullafond.

On aga üks laul, mille esitamisest ta keeldub - tema kuulsaim lugu "Ärge unustage valssi". "Mõnest asjast saad lihtsalt mürgituse," teatab ta.

Uno Kaupmees on "Hommik Anuga" stuudios külas pühapäeval, 3. detsembril kell 10.