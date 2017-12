Eve Noormetsa tunnustati Ugalas toimunud tantsuetendusel

Eve Noormetsa laiahaardeline tegevus tantsuvaldkonnas on mõjutanud kümneid tantsuõpetajaid ja toonud tantsu juurde sadu harrastajaid üle Eesti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eve Noormets on Viljandis enda nimelist tantsustuudiot vedanud 30 aastat, ja peaaegu sajma kaua korraldanud rahvusvahelist Noore Tantsu Festivali NOTAFE.

Eve Noormets ütleb, et on suur õnn tegeleda alaga, mis on samal ajal nii töö kui ka hobi.

"Ma tahaks mõelda, et ma olen ikka suht alguses, et palju oleks minna veel. Aga sisuliselt ma olen jõudnud sinna, kus mul on väga huvitav ja ma saan nautida seda tööd ja seda protsessi," lausus Noormets.

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu tegevjuht Jane Millker-Pärnamägi ütles, et Noormets on andnud suure panuse tantsuharidusse.

"Ta on õpetanud oma häid kolleege, ta on teinud mitmeid tantsuõpetajate koolitusprogramme. See kindlasti on olnud väga-väga suur panus, mida ta on andud nii tantsuhariduse maastikul kui ka tantsukunsti ja etenduskunstide maastikul," sõnas ta.

Eve Noormetsa õpilased ja õpilaste õpilased on laiali üle Eesti. Kõik nad tulid laupäeval Viljandisse oma õpetajat Gerd Neggo stipendiumi ja Eve Stuudio 30. sünnipäeva puhul õnnitlema.

Kuigi sünnipäeval ei sobi ehk muredest rääkida, pole Noormets sugugi rahul sellega, et huvikoolides töötavaid õpetajaid piisavalt ei väärtustata.

"Väiksemates kohtades on ääretult oluline, et inimesed oleksid siin, püsiksid siin ja saaksid oma töö eest palka. Me ei oota mingeid suuri ja mõõtmatuid palganumbreid, Me ootame, et kui saaks selle õpetaja miinimumini kuidagi," sõnas Noormets.