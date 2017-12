PÖFFi peaauhind rändab Kõrgõzstani

Tõejärgne on mõiste, mis mulle eriti ei meeldi. Niisugust aega, kui tõde on olnud defineeritav, pole ju kunagi olnud. Seega ei ole ka selle järgset aega. Pigem kirjeldab see mõiste ühiskonna seisundit, kus informatsiooni ülekülluses pole enam võimalik tõeseid väiteid ebatõestest eristada, kirjutab Ülo Mattheus ajakirjas "Looming" ilmunud artiklis "Tõde, müüt ja moraal".

Tallinnas Vene teatris kontserdi andnud USA näitleja ja laulja Chrysta Bell on viimasel ajal on huviorbiiti tõusnud agent Tammyna David Lynchi "Twin Peaksi" tagasitulekuosades ning tunnistab, et võimalus lisaks muusikalisele koostööle David Lynchiga ka seriaalis roll teha, üllatas teda.

Žürii põhjendus: „Küps suhtedraama meie kõigi igatsusest armastuse järele, ükskõik milline meie seksuaalne orientatsioon ka ei oleks. Lõikavalt isikupärast käekirja kasutades näitab autor, kuidas me võime omaks võtta õnne illusiooni, valetades nii endale kui oma lähedastele. Linateos, mille juured on sügaval Kosovo ja Albaania filmitraditsioonis, kuulutab armastust ilma selle väljendi paraadliku tähenduseta.”

Žürii põhjendus: „Lihtne ja liigutav lugu ühe inimese lahkumisest, mis toob esile moodsa Jaapani perekonna varjupoole. Samas pole see debüütfilm ainult Jaapanile iseloomulik: see puudutab meid kõiki.”

Žürii põhjendus: „Barbara Auer kasutab oma ilu, et kujutada õudust, mis tabab naist ja ema, kelle elu pööratakse pärast abikaasa vastutustundetut käitumist pea peale. Tema mäng on südantlõhestav ja paneb meid küsima, kui kaitstud me tegelikult ise oleme.”

Lõputseremoonia leidis aset Vene Teatris. Kuigi võitjad on selgunud, on festivali filme võimalik vaadata veel pühapäeva õhtuni.

Parima režissööri auhind läks lõunakorealasele Ju-hyoung Lee´le filmi „Ekskavaator” eest. Selle peategelane on endine sõdur, kes käsutati 1980. aastal maha suruma demokraatia eest võitlevate Gwangju üliõpilaste ülestõusu. Aastakümneid hiljem kopajuhina töötades kaevab ta välja veresauna ohvrite jäänused, mis paneb ta üles otsima toonastes sündmustes osalejad – käsutäitjatest -andjateni välja -, et teada saada, kas neid piinab samuti südametunnistus.

