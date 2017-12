PÖFF lõpetas piduliku galaga

Parima filmi auhind läks teatavasti kirgiisi režissööri Temirbek Birnazarovi filmile „Öine avarii”. Preemiateta ei jäänud ka Eesti filmid: kaks auhinda pälvis Sulev Keeduse film „Mehetapja / Süütu / Vari” - parima operaatoritöö (Erik Põllumaa ja Ivar Taim) ja muusika (Martynas Bialobžeskis) eest.

Parimaks Eesti filmiks tunnistati Rainer Sarneti „November”. „Inimeseks olemise ja universaalsete põhivajaduste poeetilise kujutamise eest äärmiselt isikupärase filmikeele kaudu,” kõlas žürii põhjendus.

Filmi produtsent Katrin Kissa ütles Aktuaalsele Kaamerale, et kõik Eesti filmid on ka pildikeelelt liiga omanäolised selleks, et neist mingit ühist joont otsima hakata, ent teatud põhjamaise isepäisuse võiks säilitada, et muu maailma taustal silma paista.

Viimaseid PÖFFi filme saab kinodes täna veel vaadata.