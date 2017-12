Jaak Juske esitleb Eestile juubeliks kingitavat teost

Kui aasta varem ilmus ajaloolaselt samasugune raamat Tallinna kohta, siis riigi sajandaks sünnipäevaks otsustas Juske panna kokku terve Eesti lood aastast aastasse.

Autor ütles ERR kultuuriportaalile, et valik oli äärmiselt raske, kuna iga peatükk toob ühest aastast välja ainsa sündmuse. "Kõige keerulisem oli aastatega, mil toimus korraga palju. Nagu näiteks 1918, 1939 või 1988," tõdes ta. "Püüdsin siis läheneda põneva nurga alt ning leida sündmusi, mille tähtsusest võib-olla toona nii hästi aru ei saadudki, kuid mis on meid mõjutanud aastaid hiljem."

Kuigi materjalide uurimine, koostamine ja kirjutamine oli väga mahukas töö, tegi noorte seas hinnatud ajalooõpetaja selle ära kolme kuuga. "Need on need kolm ainsat kuud, millal õpetajal see võimalik on - juuni, juuli ja august," ütles ta.

Raamat lõpeb autori sõnul tulevikus ehk aastal 2018. "Minu naabertänavas elas Arved Tamm, kes veel hiljuti oli kõige vanem eestlane ja kelle unistus oli ära näha, kuidas Eesti Vabariik saja aastaseks saab," jutustas ta. "Kahjuks suri Arved päev varem, kui raamat trükist tuli. Seega ei jõudnud ta ära näha ei riigi juubelit ega ka raamatut, aga tema lugu ja unistus on seal kirjas."

Juske lisas, et teos sobib lugemiseks kõigile, kes vähegi Eesti ajaloo vastu huvi tunnevad, kuna sisaldab põnevaid, pöördelisi seiku ja sündmusi võimalikult paljudest valdkondadest, alates seksuaalelust ning lõpetades looduskaitsega. Sinna vahele jääb Eesti elu kogu oma kirevuses. Kirja said ka tragöödiad ja skandaalid, mis vapustasid omal ajal ühiskonda ning tekitasid kõneainet, kuid hakkavad vaikselt unustuse hõlma vajuma.

Raamatu toimetas Siiri Soidro ning kirjastas Pegasus.