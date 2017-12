Janek Mäggi soovitab advendiajal endasse vaadata

"Me vajame endasse vaatamise aega. Esimene advent ütlebki meile ehk, et võta aeg maha ja mõtle, kas need asjad, mida sa lõppeva aasta jooksul tegid, viivad sind edasi või tuleks midagi muuta," arutles ta.

Mäggi soovitas ka usuleigematel inimestel advendiajal kirikust teenistuselt läbi astuda. "See on lihtsalt soovitus - viia end kurssi traditsiooniga, paremini aru saada jõulude tähendusest ning see enda jaoks lahti mõtestada," lausus ta.

Mäggi möönis samas, et advendiaeg ei oleks inimestele ilma avaliku ruumi surveta sugugi nii nähtav kui praegu. "Kaubanduskeskuses mängitakse jälle "Jingle Bellsi" ja hakkad mõtlema, et oi, sellele või teisele sõbrale polegi veel kingitust ostnud," nentis ta. "Tegelikult on kandev mõte ikka see, et Kristus on sündimas ja me ootame tema tulekut."