Corelli Music jõulufestival pühendab esimese kontserdi inglitele

Tõejärgne on mõiste, mis mulle eriti ei meeldi. Niisugust aega, kui tõde on olnud defineeritav, pole ju kunagi olnud. Seega ei ole ka selle järgset aega. Pigem kirjeldab see mõiste ühiskonna seisundit, kus informatsiooni ülekülluses pole enam võimalik tõeseid väiteid ebatõestest eristada, kirjutab Ülo Mattheus ajakirjas "Looming" ilmunud artiklis "Tõde, müüt ja moraal".

Tallinnas Vene teatris kontserdi andnud USA näitleja ja laulja Chrysta Bell on viimasel ajal on huviorbiiti tõusnud agent Tammyna David Lynchi "Twin Peaksi" tagasitulekuosades ning tunnistab, et võimalus lisaks muusikalisele koostööle David Lynchiga ka seriaalis roll teha, üllatas teda.

Orelihelidele lisavad ebamaisust kõige ingellikum pill viiul ja kõige taevalikum inimhääl sopran. Just nende kaudu on heliloojad kõige sagedamini püüdnud väljendada inglite häält ning nende häält vahendavad kontserdil sopran Arete Teemets, viiuldaja Ingmar Simson-Valtin ja organist Ines Maidre-Aarvik. Inglihäälset kava kaunistab ka sopran Arete Teemetsa enda loodud "Ave Maria". Sulnite helide kõrval on kavas ka ebatavalisi inglikuvandeid, näiteks Ástor Piazzolla tangosugemetega „Ingli milonga“, prantslase Julien Bret’ võluvalt elegantne "Inglite valss" ja ornitoloogist helilooja Olivier Messiaeni oopus, kus ingleid kujutatakse linnusarnaste sädistavate sulelistena.

Avakontserdil esinevad Arete Teemets (sopran), Ingmar Simson-Valtin (viiul, Rootsi), Ines Maidre-Aarvik (orel, Norra). Korraldajal väljendasid heameelt, et välismaal elavad ja töötavad eesti muusikud leiavad siiski tee kodupublikut rõõmustama. Kontsert on muusikute esimene kingitus Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks.

