Elektriteater seab end detsembrikuuks sisse Tartu Ülikooli kirikus

Tõejärgne on mõiste, mis mulle eriti ei meeldi. Niisugust aega, kui tõde on olnud defineeritav, pole ju kunagi olnud. Seega ei ole ka selle järgset aega. Pigem kirjeldab see mõiste ühiskonna seisundit, kus informatsiooni ülekülluses pole enam võimalik tõeseid väiteid ebatõestest eristada, kirjutab Ülo Mattheus ajakirjas "Looming" ilmunud artiklis "Tõde, müüt ja moraal".

Tallinnas Vene teatris kontserdi andnud USA näitleja ja laulja Chrysta Bell on viimasel ajal on huviorbiiti tõusnud agent Tammyna David Lynchi "Twin Peaksi" tagasitulekuosades ning tunnistab, et võimalus lisaks muusikalisele koostööle David Lynchiga ka seriaalis roll teha, üllatas teda.

Sügiskaamose peletamiseks on detsembrikavas veel naerufilmid "Suburbicon" ja "Reis Hispaaniasse". Suur rõõm on, et ekraanile jõuab tänavune Berliini filmifestivali võidufilm "Ihust ja hingest" , mis paneb kaasa elama armastajatele tapamajas, pakub mõnusat huumorit ja mõtiskleb igipõlisel romantika teemal.

Otsa teeb lahti märulikomöödia Ugandast ehk "Bad Black" , mis linastus HÕFFi programmis ning mis nüüd esmakordselt Tartu publikuni jõuab. Elektriteatri meeskond garanteerib, et kõhu- ja näolihased saavad teisipäeva õhtul korraliku trenni, nii et võib jõusaali ühe korra vahele jätta ning hoopis kinno tulla.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel