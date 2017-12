Järgmise Seto Folgi kava on koostanud Jalmar Vabarna

Tuleva aasta 29. kuni 30. juunini toimub Värskas Seto Folk alapealkirjaga "Peo peal", mille programmi on sel korral koostanud Jalmar Vabarna.

.Seto Folk on festival, kus muusika ja looduse koosmõjust sünnivad elamused ja tärkab inspiratsioon ning selle kinnituseks vallutavad Värska Laululava ja Seto Talumuuseumi karjakopli kaheks päevaks ägedad artistid nii meilt kui mujalt.

Lavale astuvad näiteks Marko Matvere ja VLÜ, Cätlin Mägi, Lõõtsavägilased, Päri Päri, Mandro Trio, Ansambel Kirju, Verska Naase’ ja paljud teised. Eriprojektina sünnib Seto esimene tantsupidu ning loomulikult saavad kõik külalised setodega ühes leelotada ja tantsida.

Tänavuse festivali programmi on kokku pannud Värskast pärit muusik Jalmar Vabarna, kelle sõnul on Seto Folk Värskale ja kogu Setomaale väga oluline sündmus. "Tundsin, et tahan kodukohale läbi loomingulise tegevuse kaasa aidata," selgitas Vabarna.

Ta lisas, et 2018. aasta juunikuus toimuva festivali muusikaprogramm tuleb pisut kompaktsem kui varasemalt, ent sellest hoolimata saab see olema põnev ja mitmekülgne. Erilist heameelt avaldas Vabarna selle üle, et mitmed artistid esitlevad Seto Folgil oma uusi plaate. "Erilise maiuspalana astub festivalil peaesineaja üles mind ja teisi Eesti pärimusmuusikuid tugevasti mõjutanud folkrokklegend Hoven Droven," rõõmustas Vabarna.