Selgusid Anu Raua stipendiumi laureaadid

Kati Kuusemets on silma paistnud väga heade tulemustega õppetöös ja on lootust andev käsitööuurija. Tema koolitöödena disainitud ja valmistatud paar rõivaeset on eksponeeritud Eesti Rahva Muuseumi rahvusliku moeajaloo ülevaatenäitusel „Külatänavalt punasele vaibale. 100 aastat rahvuslikku moodi“, mis on rahvusliku tekstiili erialale suurepäraseks reklaamiks.

Pärandtehnoloogia magistrikava üliõpilane Mareli Rannapi uurimisteema on äärmiselt aktuaalne: ta loob oma töö kaudu rahvarõiva nõuandekeskuse mudeli, mis koondaks paikkonna rahvarõiva-alase teabe ja pakuks tuge nii rahvarõivaste kandjale kui valmistajale. Magistritöö kirjutamise ja õpingute kõrval on ta tegelenud ka rahvarõivaste populariseerimisega ja tema eestvedamisel on toimunud mitmeid rahvarõivaste valmistamise kursuseid Saaremaal.

Tekstiilikunstnik Anu Raud oli kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna esimese õppekava üks loojatest. Temanimeline stipendium loodi kolm aastat tagasi 2013. aastal sooviga tunnustada üliõpilast, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja hoidmisega. Igal aastal antakse välja vähemalt üks stipendium, mille ühe osa moodustab rahaline toetus 1000 eurot ning teise osa naturaalmajanduslik toetus, mis sümboliseerib seotust maakultuuriga. 2017. aasta sügissemestril esitati Anu Raua stipendiumikonkursile 13 esildist kokku kaheksale üliõpilasele.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond pakub rakenduslikku kõrgharidust eesti rahvusliku tekstiili, ehituse ja metallitöö erialal ning magistriõpinguid pärandtehnoloogias. Traditsioonilisi käsitöötehnikaid kaasaegsesse tarbekeskkonda lõimides esindab osakond paikkondlikku ja rahvuslikku traditsiooni ning identiteeti tugevdavaid ja taasloovaid väärtusi.