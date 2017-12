Kirjanik Margus Karu sai mälestuspingi

Tõejärgne on mõiste, mis mulle eriti ei meeldi. Niisugust aega, kui tõde on olnud defineeritav, pole ju kunagi olnud. Seega ei ole ka selle järgset aega. Pigem kirjeldab see mõiste ühiskonna seisundit, kus informatsiooni ülekülluses pole enam võimalik tõeseid väiteid ebatõestest eristada, kirjutab Ülo Mattheus ajakirjas "Looming" ilmunud artiklis "Tõde, müüt ja moraal".

Kui miski selle aasta Pimedate Ööde filmifestivalist esile tõuseb, siis just eriti suur kogus õudus- ja fantaasiafilme. Spekter on lai ning kuigi paljud pärlid mahuvad "Öistesse värinatesse", siis oma isiklik õõvafilm on olemas pea igas programmis.

Mälestuspingile on graveeritud Margus Karu sagedasti kasutatud lause "Sest nii lihtsalt on” ning karu käpajälg. Sõna lihtsalt on käsitsi kirjutanud tema lähedased sõbrad, iga üks ühe tähe.

