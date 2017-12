Endla teater hakkab näitama etendusi venekeelsete subtiitritega

Esimene tõlkega etendus antakse 9. detsembril Küünis ning jätkatakse venekeelsete subtiitritega etenduste näitamist uuel aastal. Uuel aastal lisandub venekeelsele publikule ka üks suure saali lavastus. Venekeelsete subtiitritega lavastuste näitamine Endla teatris on võimalik tänu Intergratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed projektile "Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused". Projekti eesmärk on integreerida Eestis alaliselt elavat muukeelset elanikkonda Eesti kultuuriruumi.

"Pea kolmandik Eestis elavatest inimestest räägivad igapäevaselt pigem vene keeles. Võrreldes Ida-Virumaa või Tallinnaga on Pärnus muukeelset elanikkonda loomulikult palju vähem, aga nad on oluline osa siinsest elanikkonnast," ütles teatrijuht Roland Leesment. "Näeme teatris olles, et nad käivad vaatamas venekeelseid külalisetendusi. Miks siis mitte pakkuda neile võimalust vaadata ka Endla teatri etendusi?" arvas Leesment.

Venekeelsete subtiitritega näitamisele tulev lavastus "Minu vana daam" on tragikomöödia eluga ummikusse jooksnud keskealisest Mathiasest, kes lendab viimaste säästude eest New Yorgist Pariisi, et müüa isalt päranduseks saadud luksuslik korter. Kohale jõudes avastab mees oma suureks nördimuseks, et korter on viager – kinkekomplekti kuulub ka igakuist tasumist vajav 2400-eurone kommunaalmakse ning korteris elav vanaproua ja tema vaenulik tütar. Olude sunnil korterinaabriteks saanud kolmikul on üksteiselt nii mõndagi õppida, et minevikuga lepitust teha ning lootusrikkamalt tulevikku vaadata. Lavale astuvad Lii Tedre, Carmen Mikiver ja Egon Nuter. Näidendi autor on Israel Horovitz, tõlkija Anne Lange, lavastaja Enn Keerd, kunstnik Marion Undusk, valguskunstnik Margus Vaigur, muusikaline kujundaja Janek Vlassov.

Endla teater alustab venekeelsete subtiitrite lisamisega ühele etendusele, kuid tulevikus on plaanis subtiitritega repertuaari laiendada. Kuna programm on mõeldud Eestis elavatele muukeelsetele inimestele, siis lisaks venekeelsetele subtiitritele on hiljem kavas ka inglisekeelsete subtiitrite lisamine etendustele.