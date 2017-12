Marge-Ly Rookäär: metsa põue me poeme, kui valutab...

Eesti mets on kuum teema - südantlõhestavad lageraied kodukülas, arutelud-kihutustööd sotsiaalmeedias, seaduste reformimine ja metsaraieõigusi kokkuostvate agressiivsete maaklerite telefoniterror - jah, ma arvan, et metsa teemal on igaühel oma mõtteväljak loodud. Ja kindlasti oleme kõik ühel meelel, et Eesti mets on üks meie rahvuslikke rikkusi ning vaevalt et leidub kedagi, keda kodumetsa käekäik külmaks jätaks.

Metsa peavad aga silmas mehed, kes asja tunnevad: jäägrid, metsavahid, metsandusprofessorid ja muud eksperdid. Üks osa neist otsustas pea pool sajandit tagasi, et tore on ju koos asju arutada, aga tehkem ka üks meestelaul ehk - 45 aastat tagasi loodi 44 mehe eestvedamisel meeskoor Forestalia. Koori tuumiku moodustasid Tartu Akadeemilise Meeskoori vilistlased ja see asjaolu võimaldas praktiliselt kohe alustada ka kontserttegevusega. Forestalia mehed esinevad kuldsete nööpidega rohelist värvi metsameeste mundris noodivõtmega lõkmel ja kuna metsameestelt enam mundri kandmist ei nõuta, siis on koori riietus omamoodi jätk kunagise traditsiooni edasikestmiseks. Koori peadirigent on algushetkedest saati olnud Alo Ritsing.

Forestalia on eelkõige vennaskond, kes turvaliselt sumiseva kohviaparaadiga kontorilaua taga istumise asemel kummikute välkudes laiades laantes metsa tervislikku seisundit uurib, vajalikke istutustalguid planeerib ja raielube väljastab. Metsas karastuvate meeste hing heliseb aga koorijuhi nõudliku käe all kaasa muusikakunstile ja kokkulaulmiseks kogunetakse isegi mitte iga kuu vaid veel harvem - suurem osa repertuaarist õpitakse selgeks suvistes laululaagrites.

Metsaistutustalguid on meeskoor korraldanud aastaid, ikka korraga mitu tuhat noort istikut metsapõue kasvama sättides. Kontsertsõidud on koori esinema viinud kõikidesse kodumaa väiksematessegi küladesse ja tundmata pole neile ka suurlinna tuled. 45 aastat on ikkagi piisavalt pikk aeg, et selle kõigega toime tulla.

Forestalia sünnipäevakontserdil kõlasid maitsekalt koostatud kavas kõrvuti Veljo Tormis ja Cesar Frank, Alo Mattiisen ja Luigi Denza. Koori kõla on üsna metsik, kuid kui arvestada, et seal laulavad metsamehed, siis palun lugeda seda komplimendiks. Jah, kuulda-näha on suurt tööd ja dirigendi taotlusi, aga eks vähene kokkulaulmine annab mõnes kohas armutult tunda. Ja mõni mõis! Sest teise käega on meeste muhe lavalolek ja luksuslikud unisoonid igati nauditavad.

Õhtu õnnestunumad numbrid olid kindlasti Arvo Pärdi "Eesti hällilaul" ja Alo Ritsingu Harri Kingo tekstile koori aastapäevaks kirjutatud "Me oleme metsadest tulnud" laulu esiettekanne.

Forestalia on omamoodi fenomenaalne nähtus koorimuusikamaastikul. Jah, selliseid projektipõhiseid vabariikliku lauljaskonnaga kollektiive on meil ju mitmeid. Antud juhul on tähtis see, et siin kooris laulavad parimais aastaid Eesti mehed. Mehed, kes peavad vajalikuks luua ilu läbi musitseerimise.

Julgen oletada, et kui Eesti metsamehed tahavad laulda selliseid laule nagu nende sünnipäeval kõlas, siis on meie metsadega kõik veel korras.

Ja laaned on endiselt valla kevadistele sookurgedele.

* Pealkiri on laenatud Alo Ritsingu luuleridadest.

Meeskoor Forestalia aastapäevakontsert toimus Keila Muusikakoolis 2. detsembril dirigentide Alo Ritsingu ja Kuno Kerge dirigeerimisel, klaveril saatis Made Ritsing.

Klassikaraadio toimetaja Marge-Ly Rookäär kirjutab koorimuusikast põhjalikumalt siin