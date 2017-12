Tartus näeb ajaloolist fototehnikat

Kohapeal saab tutvust teha ajaloolise fototehnikaga ning ajastutruus pimikus sajandivanuste vahenditega foto ise valmis ilmutada, vahendas Aktuaalne Kaamera.

Fotograafia ja selle ajaloo tutvustamiseks Tartu Kõrgema kunstikooli õppejõud Käty Tarkpea ja fotograaf Tarmo Virves galerii Ag47-le elu just sisse puhusidki. "Täna piisab foto tegemiseks vaid ühest näpuvajutusest, ent 19. sajandil oli foto tegemiseks tarvis koguni laborit ja palju keemiat," rääkis Virves.

"Kui teha pilti kaameraga, vajutada seda nupule, siis sa ei tea, mis toimub, sa saad lihtsalt mälukaardi pealt selle pildi, aga kui sa proovid seda teha täiesti nii-.öelda nullist, segad ise keemia, teed sellest valgustundliku fotoplaadi, mis on sisuliselt võrdeline digikaamera sensoriga, mis suudab salvestada pilti, küll aga ainult ühe pildi mälukaardi kohta. Sellegipoolest ja sa hakkad mõistma, kuidas see pilt tekib sinna, millest see pilt tekib sinna, et see on minu arust väga põnev. See on ilmselt see põhjus miks seda kõike teha.“

Ajaloolise fototehnika teeb keeruliseks see, et kogu protsessi vältel peab fotoplaat olema märg, sest kuivana ei ole võimalik kujutist ilmutada. Nii tuleb fotoplaat valmistada vahetult enne pildistamist ja ilmutada kohe pärast foto tegemist. Kokku võtab pildi tegemine aega umbes 15 minutit. Fotograaf Virvese sõnul inimeste huvi vanaaegsete fototehnikate vastu aina tõuseb.

"Vanade fotode tegemine, nende menu, on tõusnud viimase viie aastaga, neid kohti on Euroopas, kuid seni mitte jEestis. Eestis ei olnud üldse fotograafiat koondavat kohta, kuhu tulla, rääkida, teha jutuõhtuid või näituseid, kasutada pimikut, Aga kui on inimesed, kes tahvad tõsiselt tegeleda fotograafiaga, ent peavad seda tegema kodus vannitoas, siis siin on selline koht, kus saab seda teha."

Kuigi Ag47 tagatoas asetsevas laboris tegeletakse ammuste fototehnikatega, siis näitused galeriis on ikka tänapäevased.