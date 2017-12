Suhkrunäitus õpetab tarku otsuseid

"Elada või mitte? Suhkrus on küsimus." Sellist pealkirja kannab üks magusamaid väljapanekuid, mis ilmselt Eestimaal praegu avatud on. Tervishoiumuuseumi uus näitus teeb nii öelda puust ja punaseks suhkruga seotud faktid ja eelarvamused.

Näituse pealkiri "Elada või mitte" kõlab nagu tõsine hoiatus valge surma hävitavast mõjust inimkonnale. Tegelikult aitab aga väljapanek teha tarku otsuseid, sest nii suhkru puudus kui sellega liialdamine pole kumbki mõistlikud valikud, teavitas Aktuaalne Kaamera.

Kuraator Ülle Kask nentis, et selleks et elada, on vaja suhkruid süüa. "Ma mõtlen süsivesikute alla kuuluvaid suhkruid, sest need on meie organismi jaoks eluliselt vajalikud," täpsustas ta.

Näitusekülastaja saab põhjalikult teada, milleks suhkrud meile vajalikud on. "Me võime endale lubada ka maiustusi, selles on ka näituse pealkirja teine mõte: et elada ja tunda elust rõõmu," selgitas kuraator. "Tuleb aga säilitada kaine mõistus ja mõõdutunne.

Kuraatori enda jaoks on suurim üllatus puuviljade teema. "See, et ka looduslik suhkur, mis on puuvlijades, fruktoosi, sahharoosi, glükoosi näol on ikkagi suhkur. Organismil ei ole vahet, kas me sööme pruuni valget või puuvlijasuhkrut, organismis ta muutub glükoosiks ja liialdada ei tohiks ka puuviljadega."