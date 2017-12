Tartmus on jõulukuul täidetud näitusetuuridega

Detsembrikuu on traditsiooniliselt rahulik, nii ka muuseumis, kui neljapäevade publikuprogramm on tagasihoidlikum ja täidetud näitusetuuridega.

Detsembris muuseumis:

14. detsembril kell 18

Venekeelne tuur näitusel "Julie Hagen-Schwarz. Eesti esimene naiskunstnik"

Muuseumi kolmandal korrusel avatud näitusel viib tuuri läbi Tartmusi kaasaegse kunstikogu hoidja Julia Polujanenkova. Tuuril saab osaleda näitusepiletiga.

21. detsembril kell 18

Kuraatorituur näitusel "Julie Hagen-Schwarz. Eesti esimene naiskunstnik"

Tuuri viib läbi näituse kuraator Merli-Triin Eiskop. Tuuril saab osaleda näitusepiletiga. Hagen-Schwarz mängis tollases Tartu kultuurielus üliolulist rolli, korraldas näituseid ja maalis portreid oma kaasaegsetest.

22. detsembril

"Lingid maailma" uus videoprojekt

Näitusesarja "Lingid maailma" raames on alates 22. detsembrist Tartmusi projektiruumis eksponeeritud Leslie Thorntoni 1981. aastal loodud video "Jennifer, Where Are You?" ("Jennifer, kus sa oled?"), mis kujutab väikest tüdrukut, kes mängib punase huulepulga ja tuletikkudega samal ajal kui taustal kostev mehehääl – tõenäoliselt tüdruku isa – hüüab korduvalt: "Jennifer, Where Are You?". Teos toob selge kontrastina esile lapse süütu huvi ja täiskasvanu ärevuse ning hirmu neid ümbritseva maailma vastu.

29. detsembril

Ühe euro reede

Jõuludel ja aastavahetusel on Tartu kunstimuuseum tavapärasest pikemalt suletud.

Kunstimuuseumi näitusemaja on pühade ajal suletud külastajatele järgnevatel kuupäevadel: 23.–24. detsembril ja 30.–31.detsembril 2017. Samuti on näitusemaja suletud 1. ja 2. jaanuaril 2018. Nagu tavapäraselt, on näitustemaja suletud ka esmaspäeviti ja teisipäeviti.