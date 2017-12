Eesti animafilm "Manivald" valiti Sundance’i filmifestivali programmi

Chintis Lundgreni animafilm "Manivald" valiti Põhja-Ameerikas toimuva Sundance'i filmifestivali programmi. Tegemist on esimese Eesti lühianimafilmiga, mis on jõudnud Sundance'i animafilmide võistlusprogrammi.

Sundance’i filmifestival toimub 18.–28. jaanuaril 2018 Park Citys ning Salt Lake Citys Utahi osariigis. 2018. aasta festivalile valiti 3901 filmi seast osalema 110 mängufilmi ning 8740 lühifilmi seast osutus valituks 69 filmi, millest animafilmide võistlusprogrammi mahtus viisteist lühifilmi.

“Arvestades seda, et olen animatsiooni alal iseõppinu, on nii tähtsale festivalile pääsemine minu jaoks suur tunnustus. Ühtlasi olen tänulik kaasstsenaristile Draško Ivezićile ja stsenaariumi konsultantidele Priit Pärnale ja Olga Pärnale, sest ilma nende abita poleks see film kuhugi jõudnud,” kommenteeris filmi autor Chintis Lundgren. "Manivald" on küll lühifilm, kuid arenduses on ka samanimeline telesari ning loodetavasti aitab filmi edu meil õigeid uksi avada ja Manivaldi seiklused jätkuvad,” lisab Lundgren.

"Manivald" on Eesti-Horvaatia-Kanada koostööfilm. 33aastane rebane Manivald elab endiselt kodus koos pensionärist emaga ning kui ühel päeval sekkub nende harmoonilisse ellu kuum pesumasinaparandaja hunt Toomas, areneb sellest armukolmnurk, mis Manivaldi elu pea peale keerab.

Film on siiani linastunud rohkem kui viiekümnel festivalil üle terve maailma ning võitnud kolmteist auhinda.

Filmi režissöör Chintis Lundgren (sündinud 1981 Tallinnas) alustas animafilmide tegemisega 2008 aastal. Tema esimesed filmid valmisid peamiselt enda lõbuks, kuid pärast mõningast edu festivalidel otsustas ta 2011. aastal asutada Chintis Lundgreni Animatsioonistuudio. Tema filme on näidatud festivalidel üle terve maailma (Ottawa, Annecy, Zagreb, OIAF, LIAF jne.) Hetkel elab ta Horvaatias ning teeb tihedat koostööd stuudioga Adriatic Animation.

Sundance on maailma nimekamaid sõltumatute filmide festivale, kuhu Eesti filme on jõudnud väga vähe. Aastal 2010 linastus festivali võistlusprogrammis Veiko Õunpuu mängufilm “Püha Tõnu kiusamine” ning varasemalt osales festivali 1994. aasta eriprogrammis mängufilm “Tallinn pimeduses”.