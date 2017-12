PÖFF mälestab üht oma asutajat Mona Jensenit

"Elada või mitte? Suhkrus on küsimus." Sellist pealkirja kannab üks magusamaid väljapanekuid, mis ilmselt Eestimaal praegu avatud on. Tervishoiumuuseumi uus näitus teeb nii öelda puust ja punaseks suhkruga seotud faktid ja eelarvamused.

Chintis Lundgreni animafilm "Manivald" valiti Põhja-Ameerikas toimuva Sundance'i filmifestivali programmi. Tegemist on esimese Eesti lühianimafilmiga, mis on jõudnud Sundance'i animafilmide võistlusprogrammi.

Pimedate Ööde filmifestival teatab sügava kurbusega, et lahkunud on üks festivali algatajatest taanlanna Mona Jensen. Jensen suri pärast pikka haigust 29. novembril 72 aasta vanusena.

