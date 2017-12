Maria Faust võitis Taani muusikaauhindadel kaks preemiat

"Elada või mitte? Suhkrus on küsimus." Sellist pealkirja kannab üks magusamaid väljapanekuid, mis ilmselt Eestimaal praegu avatud on. Tervishoiumuuseumi uus näitus teeb nii öelda puust ja punaseks suhkruga seotud faktid ja eelarvamused.

Maria Faust ja Kira Skov, kes andsid 2017. aastal välja koostööalbumi "In The Beginning", võitsid Taani muusikaauhindadel parima jazzhelilooja ning parima vokaaljazzalbumi tiitlid. Preemiad jagati välja 4. detsembril.

Lisaks neile tunnustustele oli "In The Beginning" ka Taani aasta jazzalbumi nominent, samuti oli Maria Fausti projekt Shitney nomineeritud aasta cross-over albumile.

Žürii arvates moodustasid albumi "In The Beginning" melanhoolsed vokaalid, pühalikud koorihümnid ja julged helimaastikud kokku erakordse ja isegi pühaliku kolmainsuse, vahendas Taani väljaanne Berlingske .

