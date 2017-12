Rahvusraamatukogus avatakse Priit Vaheri maalinäitus

"Elada või mitte? Suhkrus on küsimus." Sellist pealkirja kannab üks magusamaid väljapanekuid, mis ilmselt Eestimaal praegu avatud on. Tervishoiumuuseumi uus näitus teeb nii öelda puust ja punaseks suhkruga seotud faktid ja eelarvamused.

Maria Faust ja Kira Skov, kes andsid 2017. aastal välja koostööalbumi "In The Beginning", võitsid Taani muusikaauhindadel parima jazzhelilooja ning parima vokaaljazzalbumi tiitlid. Preemiad jagati välja 4. detsembril.

Tema osavõtul on valminud kokku 30 mängufilmi ja teda on tunnustatud parima kunstnikutöö eest filmides "Ideaalmaastik" ja "Arabella, mereröövli tütar". 2010. aastal sai ta Kanada EstDocs filmifestivalil žürii ja publiku auhinna dokumentaalfilmi "Palusalu" ja 2012. aastal dokfilmi "Sinine kõrb" eest. Ta on Eesti Kinoliidu ja Eesti Kunstnike Liidu liige.

„Pikki aastaid huvitas mind kunstipäraste eksliibriste loomine. Olen neid eksponeerinud isikunäitustel ning osalenud paljudel grupinäitustel Eestis, Soomes, Leedus, USAs, Itaalias, Saksamaal, Slovakkias, Hongkongis, Belgias, Türgis, Hiinas ja Argentiinas. Viimastel aastatel on tugevnenud huvi aga abstraktse kunsti vastu. Praegune näitus on minu rahutu hinge spontaanne avaldus, palun seda sellisena vastu võtta,“ räägib oma loomingust Priit Vaher.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel