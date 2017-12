Jüri Kolk: järgmine raamat liigub jürikolgilikkuse poole tagasi

Raamatus on ka Tuglase preemia võitnud novell "Sünnimärk", vahendas "Aktuaalne kaamera". Oma kaheksandas luuleraamatus võitleb Jüri Kolk ürgstiihiaga, mis on jätkuvalt olnud luules ammendamatu inspiratsiooniallikas. Luulekogus "Kuu ja kirves" kirjutab Kolk nimelt armastusest ja leiab, et see kogu erineb tunduvalt tema varasemast loomingust.

"Järgmine ilmselt on jälle rohkem jürikolgilikkuse poole tagasi," ütles kirjanik ja sõnas, et erinevad mõtte nõuavad erinevat väljendusviisi. "Eks nad kõik ole mingil moel minulikud."