Pärnu fotograaf Andres Adamson pildistas üles saja pärnaka kodud

Raamatu esitlusest sai tõeline sündmus, kus olid kohal nii need, kelle kodu oli pildistatute hulgas, kui ka lihtsalt huvilised. Nimelt avati raamatus ilmunud piltidest Pärnu muuseumis näitus, mida saab vaadata 21. jaanuarini.

Näitusel avaneb võimalus piiluda pärnakate elamisse, kust Andres Adamsonil on õnnestunud teha uskumatult meeleolukaid pilte. Raamatu idee tekkis fotograafil oma ammuseid perepilte vaadates. "Minul isiklikult ja ma arvan, et ka paljudel teistel on huvitav vaadata vanu fotosid," ütles ta ja tõi välja, et tal on vahel kahju oma pere ajaloo pilte vaadates, kuna seal ei ole piisavalt palju keskkonda peal. "Ma mõtlesin, et kui laiendaks seda natukene ja teeks sellest ajaloos kestvama salvestuse."

Pärnu muuseumi juhataja Aldur Vunk ütles, selline raamat jääb kahtlemata ajalooallikaks. "See on tänane hetk, mida me võime nautida ka tulevikus," kinnitas ta ja nentis, et selles raamatus on kõik tänased mured, rõõmud, uhkus ja kibedus.