Loe katkendit: Undinė Radzevičiūtė, "Kalad ja draakonid"

Maria Faust ja Kira Skov, kes andsid 2017. aastal välja koostööalbumi "In The Beginning", võitsid Taani muusikaauhindadel parima jazzhelilooja ning parima vokaaljazzalbumi tiitlid. Preemiad jagati välja 4. detsembril.

Kord sõnas Šaša valjusti, et "Amigorena" on ilmselt Ibeeria nimi.

See on saladus, mis ei tule kunagi niivõrd avalikuks, et Vanaema Amigorena teada saaks.

Kõik arvasid siin kaua aega, et "Amigorena" tähendab – kõikide sõbratar, kuid hiljem, kui hispaania sõnaraamatust järele vaadati, selgus, et amigo-reno tähendab hispaania keeles sõber-isane põhja­põder. 1

