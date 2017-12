Nüganen konfliktist Kalmetiga: see oli nool, mis mind läbistas

"See oli nool, mis mind läbistas. See ei olnud riive. See läks südamest läbi. Nüüd tuleb see välja tõmmata ja edasi tegutseda," ütles Nüganen Eesti Ekspressile.

Nüganeni sõnul ei võta ta juhtunut siiski väga traagiliselt, sest mingil ajahetkel on igaüks pöördunud oma õpetajate või vanemate vastu.

"Aga pika peale noorusest põhjustatud eitamisvajadus kaob. Esialgu arvad, et näed ainult pealispinda ja arvad, et näed kõike. Ajapikku hakkad tajuma, et neid kihte on ju veel-veel-veel," sõnas Nüganen.