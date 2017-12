XXVI Viljandi pärimusmuusika festivali teema on "Sajaga!"

Tuleva suve Viljandi Folgi teema „Sajaga!“ on inspireeritud Eesti Vabariigi sajandast sünnipäevast. “Sajaga!” peegeldab noort ja pulbitsevat energiat. Eesti on oma ja elus- sajaga! Tänavune pärimusmuusika festival toob kokku noorema põlvkonna pärimusmuusika professionaalid ning tulevikutalendid kodu- ja välismaalt.

Eesti Pärimusmuusika Keskus kingib Eesti Vabariigi sünnipäevaks festivali, mis näitab, kes on selle maa tulevikutalendid pärimusmuusikas. Eesti riik saab saja aastaseks, aga meie rahvas ja pärimuskultuur on tuhandeid aastaid vana. Me ei ole saanud suureks rahvaarvult vaid vaimult, nagu unistas kord Jakob Hurt. Meil on elav, ehe ja omalaadne pärimusmuusika, mida maailmaga jagada ja me oleme selle mängimises maailma parimad - Eesti on äge maa.

Tänavuse aasta festivalil on noorte muusikute päralt nii suured kui väiksed lavad, üllatamaks oma külalisi värske energiaga. Noortele pärimusmuusikutele pakutakse võimalust esineda spetsiaalselt neile mõeldud Noorte laval. Nelja päeva jooksul annavad kontserte noorte pärimusbändide konkursi osavõtjad ja uued värsked ansamblid, mis moodustatakse juba kevadel Eesti Pärimusmuusika Keskuse kaasabil. Noortel muusikutel, kel oma bändi veel pole, aidatakse leida bändikaaslased ja juhendajad. Külla kutsutakse suurepäraseid muusikuid kõigist naaberriikidest, samuti on oodata külalisi Prints Edwardi saarelt, Hiinast, Austriast, USAst ja mitmelt poolt mujalt. Kokku saavad uue põlvkonna maailma tipud lähedalt ja kaugelt.

Igale festivalikülalisele antakse lisaks kontserdielamustele kaasa ka vähemalt üks uus oskus, olgu selleks laul, pillilugu, käsitöö, hea mõte või kogemus. Kirjust õpitubade programmist saab välja noppida põnevaimad terad ning kohtuda silmast silma elava pärimusega. Ehe elamus võib osaks saada igal sammul, ühises tantsurütmis, spontaansel kooslaulmisel või pillimängu nautides.

XXVI Viljandi pärimusmuusika festival läheb sajaga järgmisele sajale aastale vastu ning juhindub Jakob Hurda öeldust: „Eestlased ei ole mitte kärbsed, kes täna sünnivad ja homme surevad, vaid üks vana ja visa rahva sugu, kes ammu juba maailmas on elanud ja ka pärast meid veel kaua kestma saab.