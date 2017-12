Otseülekanne kell 18. Loengusari "Elav Ruum": Leele Välja

Loengus „10 märksõna Eesti puitarhitektuurist” keskendub Leele Välja pika ja mitmekesise traditsiooniga Eesti puitarhitektuurile, mida võib vaadelda ja käsitleda mitmest vaatepunktist. See on vaid üks paljudest võimalikest. Teda on alati intrigeerinud uue ja vana seosed. Kuidas traditsioon elab edasi üle aastasadade, uues vormis ja funktsioonis, kuid siiski mingite nähtamatute niitidega seotud. Lihtsamalt öeldes on menüüs puitarhitektuuri parimad palad, hästi hoitud vanad ja huvitavamad uued, sekka ka selliseid, millest vaid mälestus jäänud.

Leele Välja (s 1968) on arhitektuuriajaloolane, muinsuskaitsja ja õppejõud. 1988–1993 õppis ta Tartu Ülikoolis ajalugu ja kunstiajalugu, 2004. aastal kaitses magistrikraadi muinsuskaitse- ja restaureerimise erialal Eesti Kunstiakadeemias. Töötanud Tallinna Kultuuriväärtuste Ametis miljööalade osakonna juhatajana ja õppejõuna Eesti Kunstiakadeemias. 2011–2013 oli Eesti Arhitektuurimuuseumi direktor. Kureerinud näituseid („Eesti tuletornid läbi aegade”, 2011; „Sibulkuplid maastikul. Eesti õigeusu kirikud” koos Jaanus Plaadiga, 2012; „100 sammu läbi 20. saj Eesti arhitektuuri”, 2013), avaldanud ja toimetanud näituste katalooge ning raamatuid, muuhulgas „Jalutaja teejuhi”-sarja raamatud Pärnust (2008) ja Kuressaarest (2014), koostanud mahukad kogumikud „Tallinna puitarhitektuur” (2012) ja „Puit Eesti arhitektuuris” (2016).

ELAV RUUM on Eesti Arhitektuurimuuseumi uus loengusari, kus astuvad üles nii arhitektid, ajaloolased, muinsuskaitsjad kui ka teised ruumispetsialistid. Muuseum soovib populaarses vormis tutvustada arhitektuuriajalugu, tegevarhitektide loomingut ning käsitleda publiku osalusel meie elukeskkonnas toimuvaid muutusi. Sari on suunatud kõigile ruumist, arhitektuurist, selle lähiajaloost ja tänapäevast huvitatud inimestele. Loengusari on mõtteline täiendus Arhitektuurimuuseumi püsinäitusele „ELAV RUUM: sajand Eesti arhitektuuri”, mis tutvustab siinse professionaalse arhitektuuri- ja ruumikultuuri arengut läbi 20. sajandi.

ELAV RUUM. Leele Välja

6. detsembril 2017 kell 18.00 Rotermanni soolalaos

Sissepääs tasuta

Loengusarja toetab Eesti Kultuurkapital