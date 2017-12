Jürgen Rooste. Eesti-Soome toru (2)

eestlasi on ikka sinna tõmmand

teisele poole lahte sinna

karuste laante ja graniitkaljunukkide

ja tuhandete järvede ja kodustet karude poole



Lydia Koidula oli armund oma Anttisse

Juhan Liiv oma kallimale Liisile kirjutas

kuidas ihkab minna Soome laulupeole

kuhu ta kunagi ei jõudnud (raha pold)



me esimesed tõelised sotsid-humanistid

Suits ja Tuglas ja muidugi Hella Murrik

too Wuolijoki leidsid pelgupaiga säält

ja tegid oma väikseid imesid mis said suurteks



ja hiljem ...



Elo Viiding läks 1990ndail vahepääl

sinna ära – a see oli natuke ta oma elukulg

ja natuke see et vaatamate mõnede nolkide nostalgiale

oli 1990ndad ja kauboikapitalism Eestis kole asi



minugi hing tänini ihkab sinna ...

tahaks ühe talve veeta üleval

täitsa põhjas omadega sääl

kus pea valgeks ei läegi: need kolm kuud



hämaraega oma hämara hingega kaksi



aga ega see pole olnud nii ühesuunaline midagi

Aino Kallas eksole aga Eino Leino (küll (jooma)tuuril)

tahtis täitsa Eesti ära karata: kirjutas riigivanemale

palvekirja et ta kodanikuks võetaks!



ja noh Saarikoski käis siin purjutamas

isegi me ajaloo koledaimail ajal (punane nagu

ta oli – punane kurat

a põrguandekas)



Mika Keränen tuli Eestisse vutti taguma

a näe jäi päriseks – alul vist armastusest

siis aga armastusest kirjanduse vastu –

on väga vähe Eesti luuletajaid kes



poleks Soomes vähemasti tuuril käind

ja teistpidi on ka: see ongi see tohutu toru

Lönnroti-Kreutzwaldi nimeline suur Kaleva toru

mis laseb läbi väge ja sõnu ja häid-tarku inimesi



ja ükspäe me sõidame Hannu Oittineniga sinna

põhjahämarasse korjame Turust ühes Soome Bukowski

Tapani Kinnuneni ja ta Tapjavanamuti

ja Kinnuneni vastandi – härrasmehest poeedi-prosaisti



Joni Pyysalo ja hulga baarikärppaseid ja

luuletüttosid ja tripime boreaalses hämaruses

nagu smugrihipid – all veiklevate virmaliste

ja me runojuna veavad muidugi põhjapõdrad



Eesti-Soome toru on imeline: seda ei

saa keegi hallata ega kontrollida

ja selle kaudu kulgeb

kõige kangem narkots:



kaasaegne luule!