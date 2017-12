Mulle armas maja. Paavo Matsini jaoks peatub aeg raamatuantikvariaadis

"Kui liikuda ringi laias maailmas ja juhtuda vanadesse Euroopa linnadesse, siis võib alati näha, et raamatuantikvariaadid on ikka veel au sees," nentis Matsin. "Nii on see ka siin Lossi tänaval, Viljandis, siin on sellist tsaariaegset hõngu ja selles väärikas majas on siis Viljandi raamatuantikvariaat."

Matsin meenutas, et raamatuantikvariaate oli nõukogude ajal kolmes linnas: Tartus, Tallinnas ja Viljandis. "Kui ma olin väike poiss, lasin ma tihtipeale Tallinnas koolist jalga ja läksin sealsesse Mündi tänava raamatuantikvariaati, mis asus kohe Raekoja platsi kõrval. Kui ma Viljandisse kolisin, siis sai mulle aga väga armsaks just nimelt Viljandi raamatuantikvariaat. Ja siia on tore tulla, siin on tore raamatuid kätte võtta, aeg peatub ning oled nagu mingis kummalises templis."

Matsin rääkis, et ka oma eelmise romaani "Gogoli disko" üheks toimumispaigaks valis ta just nimelt Viljandi raamatuantikvariaadi. "Surnuist üles tõusnud Gogol tuleb just esimese asjana siia, sest siin on midagi müstilist," selgitas ta.