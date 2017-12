Värske uudissõnastik koondab mitu tuhat uut väljendit

Raamatu tuumaks oleva uudissõnastiku põhi on laotud nendest uutest sõnadest, mis on lisatud õigekeelsussõnaraamatu 2006. ja 2013. aasta trükki, uus kiht on sõnad, mis alles jõuavad sõnaraamatusse. Kokku on raamatus paar tuhat uudiskeelendit koos seletuste ja hinnangutega.

Peale uudissõnastiku leiab raamatust ülevaate sellest, kes uusi sõnu teevad ning miks ja kuidas neid tehakse, samuti Eestis XXI sajandil peetud sõnavõistlustest. Raamatu lõpetab valik sõnavarateemalisi kirjutisi, mis seni ilmunud ajalehes.

Maire Raadik on keeleteadlane, eesti keele instituudi vanemkeelekorraldaja, õigekeelsussõnaraamatu toimetaja.

Raamatu avaldas kirjastus Tänapäev.